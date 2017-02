Dinamo ia titlul!

Fix la spartul târgului (de fapt, după, fiindcă deja s-a jucat o etapă, ceea ce mă face să mă întreb a suta mia oară: la noi, aşa-numita perioadă de transferări durează fix 365 de zile pe an?), aflăm din ograda clubului Dinamo că lotul aflat în pregătire pentru Champions' League tocmai ce fu întărit cu un nume de mare rezonanţă: Rivaldo, varianta cu diminutiv, respectiv Rivaldinho, ceea ce e de înţeles, fiind vorba de fiul celebrului fotbalist brazilian. Nu ştiu cât a plătit Dinamo pe copiluţul de 21 de ani, care cică n-a prins la Sheffield decât un meci într-un sezon întreg (ziarele vorbesc de câteva sute de mii de euro, numai că, date fiind numeroasele condamnări, nu mai poţi avea încredere în sumele declarate la noi), dar oricât ar fi dat, cu siguranţă că a făcut o afacere bună, pe principiul Mircea Lucescu: cumperi pe mai nimic, apoi revinzi cu profit enorm, după ce ai făcut din necunoscutul iniţial un mare nume în fotbalul european. Ei, mai sunt câteva chestii de detaliu, dar sunt convins că se pot rezolva, mai ales dacă revin Borcea şi Neţoiu. Chestia haioasă cu ăsta micu' e că, intervievat fix la aterizare, ba şi şocat termic de diferenţa de vreo 40 de grade dintre decolarea din Brazilia şi aterizarea la Budapesta (hai, pariu că acolo credea că a ajuns!?), pardon, Bucureşti, Rivaldinho a glăsuit că din fotbalul românesc nu-l ştie decât pe Mutu! Pe moment, am fost şi eu năucit că n-auzise de Hagi, după care mi-am spus că e doar o chestie de strategie: în fond, ajuns la Dinamo, ce alt nume ar fi putut pronunţa decât Mutu? Aaa, dacă îl cumpăra Gigi, sigur l-ar fi ştiut doar pe Hagi. Hai, şi pe Bănel! Ulterior, întrebat în alt cadru şi evident deja aclimatizat, copiluţul aflase de Hagi, iar ca bonus şi de Popescu, alăturându-le numele celui deja ştiut, Adi Mutu. Lămuritor pe deplin a fost abia când a zis de unde-l ştie: de pe play-station sau de pe calculator, că îl băga mai mereu în echipa lui. Uite, de aia cred eu că cu Rivaldinho în echipă, Dinamo are şanse enorme nu doar la titlu, ci şi la Champions' League. Dacă nu la cele de pe gazon, atunci sigur la alea de pe smartphone.