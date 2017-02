Export legal, export fraudulos

Mi se pare de-a dreptul inexplicabilă pornirea de dată extrem de recentă a echipelor belgiene de top de a achiziţiona tot mai mulţi fotbalişti români. Iar asta se petrece tocmai când ne cam luaserăm gândul de la exportul către alte meleaguri decât vecinii de la sud şi, maximum, Turcia şi Rusia. E drept că cluburile belgiene n-au rupt niciodată Europa, dar campionatul e unul serios şi care a dat în ultimii ani câţiva fotbalişti foarte bine cotaţi pe piaţa muncii de specialitate. Mai mult, Belgia şi-a alcătuit şi o echipă naţională competitivă care, chiar dacă încă n-a ajuns nici ea să facă minuni, totuşi când pierde, indiferent la cine, rezultatul e privit ca o surpriză. Se află cumva în rolul de mai demult al Portugaliei, care avea individualităţi excepţionale, dar echipa naţională nu dădea lovitura aşteptată. În concluzie, cred că e bine că fotbaliştii noştri au căutare în Belgia, e bine că încă de la început au făcut impresie bună, dincolo de rezultatele echipelor lor (numai în pielea lui Răzvan Marin să nu fii!), şi zău că îmi pare rău că Ivan n-a plecat şi el. Aici intervine problema lăcomiei echipelor sărace, care lasă să zboare vrabia din mână, în speranţa că o vor putea vinde mai târziu la preţ de flamingo sau de papagal vorbitor. S-ar putea ca belgienii să vadă în achiziţiile de pe piaţa românească şi un mijloc de a-şi spori veniturile prin revânzarea lor ulterioară către unii mai bogaţi, adică să fi văzut în ei ceea ce noi n-am reuşit. Oricum am privi lucrurile, este motiv de bucurie. Oarecum în acelaşi registru trebuie tratată şi aventura bandei de arbitri români second-hand autoexportaţi prin Turcia pentru a mai face şi ei un ban, care din arbitrat amicale, care din dat tunuri la pariuri pe meciurile arbitrate tot de ei, sub identităţi false sau sub anonimat. Însă acest export fraudulos este definit cu precizie în Codul Penal, şi aştept cu emoţie autosesizarea procurorilor. În fond, fapta derbedeului cu fluier, primar în restul timpului, parcă e niţel mai gravă decât cele care i se impută lui Dragnea ori lui Grindeanu.