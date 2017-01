Rafavorit. Federicire!

Nu am avut încredere în Dimitrov, dar el a ţinut să mă contrazică până am început să regret că nu l-am crezut. Apoi, la cele două mingi de break, cât două de meci, am regretat regretul! Permiteţi-mi să citez din memorie concluzia celor de la treizecizero.ro: Grigor nu mai e jucătorul pe care-l ştiam, Rafa e jucătorul pe care-l ştiam. Din partea mea, de acord numai cu prima parte. Căci dacă Rafa era cel de pe vremuri, nu-i permitea bulgarului, fie şi în variantă îmbunătăţită, accesul în decisiv. Şi aşa am ajuns la marea finală... Casele de pariuri îl dădeau favorit pe Rafa, la cote de 1,70-1,90. Cineva, nu Şumudică, spunea că sunt bani pe jos. Şi iarăşi vin şi spun că Rafa n-a fost cel pe care-l ştiam. Nici Roger, desigur. Dar varianta spaniolă diferă destul de mult faţă de cea de acum 4-5 ani, în timp ce aia elveţiană a avut o curbă mai lină de uzură. Tot încercam să mă pun în pielea lor (de fapt, în mintea lor), să găsesc abordări tactice ale finalei, chestii cu care să surprindă. Doar dinspre Federer am găsit ceva, el având şi de unde alege. Mă seducea ideea unei tactici gen Mişa Zverev, cu atacuri continue la fileu. Dacă ruso-neamţul îl bătuse pe Murray cu o rată de succes de doar 55%, atunci mai îndemânaticul Roger putea urca la 60% în faţa unui pasator de aceeaşi factură. Nu s-a întâmplat asta, Roger a preferat calea grea, aparent sinucigaşă, cu dueluri aspre de pe linia de fund! Primul slice pe rever a apărut târziu în primul set, după jumătate, iar apoi doar ca excepţie. Scurta, lobul? Aproape deloc. Se pune întrebarea legitimă, cum să aibă câştig de cauză elveţianul în asemenea condiţii?! Din două motive: cel de mai sus – Rafa nu mai e prădătorul de „odinioară”, apoi – suprafaţa a fost mai rapidă ca în alţi ani. Ca o curiozitate, pentru amatorii de statistici, e abia prima victorie a lui Federer împotriva lui Nadal la Open-ul Australian, până duminică palmaresul fiind de 3-0 pentru spaniol! Şi încă una, la US Open nu s-au întâlnit nici măcar o dată! De urmărit, că doar n-au intrat zilele în sac. Păstrez ideile la rece pentru rubrica de miercuri.