Se ştie finala feminină la Open-ul Australian, surorile între ele, se ştie şi un finalist la băieţi, Federer, şi suntem în aşteptarea lui Nadal, majoritatea dintre noi. Nu cred că mă mai regăsesc în această majoritate. Faţă de articolul anterior, în care susţineam „supremaţia” acestei ediţii a turneului de la Melbourne, entuziasmul meu a scăzut la cote indezirabile. La feminin am avut parte de semifinale banale, o execuţie şi încă una pe jumătate, iar perspectiva pentru finala în familie nu pare încurajatoare, este un eveniment în primul rând pentru familia în cauză. Desigur, nu este vina celor două Williams, ele şi-au făcut treaba pe ruta lor, asta e tot ce le-a putut opune plutonul. Sper să mă înşel şi să avem parte de un meci în care brânza să fie pe bani.

La băieţi e un pic pe dos. Deşi tot ca într-o familie parcă a fost şi meciul elveţienilor, ăla mai mic n-a putut scăpa de respectul pe care-l poartă lu’ nenea. Cu toate că ţin cu Federer, mi-ar fi plăcut să-l văd pe Stan dezlănţuit. Poate că tragerea asta n-a fost chiar ce trebuia, oricare altă împerechere între semifinalişti cred că ar fi dus la partide mult mai încinse. Or fi fost cinci seturi între elveţieni, dar ei au fost amfitrioni cu schimbul. În primele două, Roger a fost alert, variat, mereu în căutarea de soluţii, în timp ce Stan a fost doar reactiv. Se ştia, însă, că se încălzeşte mai greu. Apoi, când Roger a dispărut subit, am crezut că îşi trage sufletul pentru a termina în trombă în setul patru, numai că Stan nu i-a mai făcut loc în meci. A fost nevoie să se intre în decisiv pentru a afla că Federer are probleme la un aductor, dar asta nu l-a împiedicat să-l domine la nivel mental pe rivalul său de conjunctură. Una peste alta, n-a fost un meci de ţinut minte. Şi, după ce că n-am mari aşteptări de la finala feminină, nici nu mă simt atras de un meci cu Nadal, în care spaniolul să-i dea în mod repetat “la operaţie” şi totul să se transforme într-o dispută fizică. Nu pot să neg că Rafa e un geniu tactic, iar dacă ăsta e planul care îl poate face învingător, atunci îl va aplica la milimetru. Desigur, mai e şi Dimitrov la mijloc, dar mă îndoiesc că va reuşi să fie prădător în faţa lui Nadal, după cum n-a fost nici Raonic, care a făcut dublă la minge de set…