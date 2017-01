Cine crede că iarna, cu tot programul subţiat din cauza climei, nu ai parte de tensiune şi dramatism înseamnă ori că nu se uită unde trebuie, ori că e alcătuit din beton sau oţel. În ultimele zile, pot să spun că am trăit unele din cele mai dramatice momente din existenţa mea de telespectator, dar şi de fan. Bunăoară, returul din Copa del Rey, în care sigur că nu se punea problema calificării Real-ului în dauna Sevillei, după 3 - 0 în tur, dar era vorba de recordul ăla nebunesc de 40 de partide consecutiv fără înfrângere care trebuia adjudecat, după ce-l egalaserăm pe cel al Barcelonei, de 39. Iar în minutul 82 era 3 - 1 pentru Sevilla. Probabil că speranţe nu mai aveam decât eu şi Sergio Ramos, despre care susţineam chiar în acel minut că va înscrie de două ori, că doar cine s-o facă, dacă nu el, din moment ce lipsea Ronaldo!? Atunci s-a fluierat penalty. A executat, desigur, Sergio. Cu "scăriţă"! Atunci am fost sigur că egalăm, fiindcă nici un portar nu poate rezista psihic la aşa o chestie, în asemenea situaţie. Golul egalării, din chiar ultimul minut, a venit normal, adică după două călcâie, un dribling demenţial al lui Benzema şi, logic, autogol! Toată nebunia asta a fost însă apă de ploaie pe lângă ultimul show al lui Ronnie O'Sullivan, de alaltăieri, din deschiderea mastersului la snooker. A condus Ronnie de două ori, cu 2 - 0 şi 4 - 2, Liang Wenbo a egalat de fiecare dată, făcând apoi 5 - 4 şi mai având nevoie de doar un frame pentru victorie, întrucât se juca 6 din 11. Ronnie a avut egalarea în mână, de fapt în tac. Numai că, fiind un fel de Real Madrid al snookerului, l-a furnicat. Aşa că în loc de o lovitură normală, care i-ar fi adus egalarea, a încercat o nebunie, adică să disloce şi bila neagră de pe mantă... deşi nu mai avea nevoie de ea! A ratat, la masă a revenit Wenbo, care avea de îndeplinit formalitatea de a băga ultimele 6 bile colorate. 1, 2, 3, 4, 5, mai e neagra, o nimica toată.... Şi ratează! Dacă-l mai pui de 1.000 de ori să dea aşa, din aceeaşi poziţie, o bagă de 1.000 de ori. Finalul a fost cel logic: Ronnie a egalat şi a câştigat cu 6 - 5, în decisiv jucând singur, că lui Wenbo îi căzuse tavanul în cap. La urmă, se învârtea, negăsind ieşirea. Cam în felul în care se-nvârtea Iohannis după învestirea Guvernului. Ghinion!