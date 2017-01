Ca la balamuc

Despre campania de transferări din această iarnă, care e minunată, numai că lipseşte cu desăvârşire, am scris încă din primele zile ale anului. Între timp, nu s-a mai schimbat nimic, exceptând campania dezlănţuită a lui Dinamo, unde noul şef, Adrian Mutu, după ce a adus deja investitorul indian care se arată dispus să cumpere toată echipa, parcă cu 50.000 de euro (de unde eu am dedus că omul cunoaşte în mod evident şi valoarea banului, şi valoarea lotului), şi după ce a mai adus, pe hârtie doar, vreo două, trei celebrităţi, şi alea matusalemice, iată că anunţă aducerea şi a unui jucător de mare perspectivă, de doar vreo 29 de ani, cu care cică ar fi fost coleg la Ajaccio. Să fie într-un ceas bun şi pregătirea pentru Liga Campionilor să înceapă încă de pe acum, că acuşi-acuşi iese Borcea şi merită şi el o bucurie. Balamucul nu este însă doar pe-aici, prin bătătura proprie, ci şi pe afară, acolo unde încă mai există fotbalişti români în (presupusă) activitate. Astfel, aflăm că Maxim, cândva "cel mai bun pasator din Bundesliga" (chestie pe care o ştiam doar noi, nu şi nemţii), nu se dă dus nici de-al dracu' de la Stuttgart, deşi nici pentru actualul antrenor, la fel ca şi în cazul celor patru anteriori, Maxim nu prea există. Însă există contractul-beton, prin care împiedicatul ia 1,5 milioane de euro pe an până în 2019, indiferent dacă pasează la fel de bine în Zweite Bundesliga ori freacă banca cu dosul. Spre deosebire de asta, un puşti, zicea tac'su, dar ziceam şi noi, extrem de talentat, Ianis Hagi, după un debut absolut încurajator la Fiorentina, nu-şi mai freacă dosul nici pe banca de rezerve, unde a stat o vreme, ci doar face ravagii prin "Primavera", adică în campionatul de tineret. Dar la seniori nu-l mai aduce nimeni. Gică zice că ăsta micu' e încă prea tânăr, dar poate-şi aminteşte câţi ani avea el însuşi când ne speria cu talentul său, parcă doar 17, nu? Aş mai scrie şi despre Andone, despre care la noi se ştie că ar fi accidentat, dar el apare totuşi pe bancă, ba mai şi joacă. E drept că doar câte 10-12 minute, la urmă. Cred că accidentaţi suntem noi, nu el. Adică ne tot faultează câte cineva cu informaţii complet aiurea, cam ca toate din ţara asta prost făcută.