Înainte de a face presupuneri în legătură cu circuitul feminin de tenis în noul an, să adaug doi tipi pe lista din articolul trecut. I-am uitat pe del Potro şi pe Zverev cel tânăr. Primul îşi va selecta turneele, pentru a nu-şi forţa reverul, dar acolo unde se va prezenta va fi, alături de Federer, jucătorul-capcană care poate fi întâlnit devreme în turneu. Poate n-or merge ei până la capăt, dar ceva victime ilustre tot vor înşira. În ceea ce-l priveşte pe ruso-german, impresionează deja prin faptul că are toate cele trei coordonate importante: talent, forţă, mentalitate. Pe ultima, de exemplu, n-o are Kyrgios. Nu cred că Zverev va începe să conteze încă de anul ăsta, dar nici nu mai are mult de aşteptat.

Trecând la fete, e o vânzoleală din care greu poate să iasă ceva bun pentru Simona noastră. Care iar a pierdut la o jucătoare mult mai slab clasată, dar nu e singura din Top 10 care păţeşte aşa ceva la început de an. Chestia e că Simonei i se cam întâmplă asta şi în plin sezon. Am ajuns să ne temem mai mult în tururile inaugurale decât în fazele avansate. În 2017, Serena mai are de atins ultimul ţel, încă un Grand Slam, ca să deţină singură recordul din era Open, împărţit acum cu Steffi Graf (per total, deci socotind şi perioada de dinaintea constituirii circuitului profesionist, australianca Margaret Court are 24 de titluri de GS, cu două mai mult decât Serena şi Steffi). Dacă va izbuti asta, cred că îşi va agăţa în fine racheta în cui. Revine Şarapova. Posibil, ceva mai încolo, şi Azarenka. Kerber e Kerber: lider, seriozitate, stâncă. Radwanska îşi doreşte şi ea primul GS. Dar Pliskova mi se pare mai periculoasă. Şi nu s-a făcut încă anul de când Pliskova le învingea pentru prima dată în carieră pe Halep şi Niculescu, în Cupa FED! Muguruza pare a-şi fi regăsit motivaţia. Bouchard la fel. Iar Madison Keys cât să mai rabde s-o bată Simona pe unde o prinde?! Pe lângă toate aceste fete, sunt pleiade de veterane care abia aşteaptă să mai dea o lovitură imediat ce li se iveşte ocazia (Wozniacki, Kuzneţova), precum şi de tinere “furioase”, nerăbdătoare ca… fata mare la măritat! Şi, ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, cine ştie de unde mai poate apărea o cometă aidoma lui Puig la Olimpiadă! Practic, în circuitul WTA, fiecare fată are o ţintă desenată pe ea, în care se voleiază din toate părţile. Simona e şi ea pe-acolo.