Hai Guvernul!

Ieri, într-un editorial absolut minunat, de fapt de aceeaşi calitate cu toate celelalte scrieri ale sale, Radu Paraschivescu atrage atenţia asupra întârzierii catastrofale a îndeplinirii obligaţiilor ce revin României pentru a i se acorda organizarea a patru meciuri din turneul final al Campionatului European din 2020. Dacă vă amintiţi, în câteva rânduri am atacat şi eu acest subiect aici, prima oară chiar după ce UEFA luase această decizie, probabil cea mai riscantă din istoria sa, comparabilă doar cu cea a FIFA de a duce Mondialul fix pe la arăboi. De la Radu Paraschivescu am aflat ieri că alternativa pentru Bucureşti ar fi Stockholm, unde nu cred că lipsesc nici autostrăzile, nici stadioanele gata omologate şi nici legătura directă dintre acestea şi aeroport. Fiindcă astea-s de fapt condiţiile minimale puse şi pe care ne-am angajat, ca nebunii, să le îndeplinim. În loc de metrou direct pe ruta Otopeni - Stadionul Naţional, noi am cotit-o spre "gara" Otopeni, o panaramă năpădită de boscheţi şi de boschetari, unde cică i-am transfera cu autobuze pe spectatori (gratis, că suntem ospitalieri-nenorocire!) care de aici se urcă în tren până la Gara de Nord, de unde iau metroul pân' la stadion. Direct, ce mai! Autostrada care ar trebui să lege Bucureştiul de cel mai apropiat oraş unde se dispută competiţia, Budapesta, nu e gata nici pe hârtie. Cât priveşte stadionul de joc, plus cele de antrenamente, rămâne ca-n tren (altul decât ăla "direct"!). Se poate face în trei ani jum'ate ce nu s-a făcut de la Decebal încoace? În principiu, da. Numai că asta ar însemna că actualul guvern, dincolo de declaraţiile pe care le tot aud de 27 de ani încoace, cum că educaţia, sănătatea şi sportul ar fi priorităţi naţionale, chiar să acţioneze în direcţia asta. În fond, e vorba de infrastructura care, şi ea, este tot o prioritate, chiar şi strategică. Ăsta este de fapt momentul adevărului pentru actuala guvernare: facem chestiile astea în trei ani sau ne mai facem încă o dată de tot rahatul şi de râsul întregii planete, că nu suntem în stare nici măcar să organizăm câteva meciuri de fotbal? Hai Guvernul! Hai tricolori!