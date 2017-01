Vorba unui hâtru, a trebuit să aşteptăm prima zi a anului pentru cel mai frumos gol al lui 2017. Se mai îndoieşte cineva că acesta va fi desemnat cel al francezului Olivier Giroud, din meciul lui Arsenal cu Crystal Palace? Desigur, o asemenea execuţie – reluarea cu călcâiul peste cap – are la bază o centrare greşită. Căci atacantul formaţiei londoneze, orice s-ar spune, nu acolo aştepta mingea. Pentru ca această reuşită de senzaţie să aibă loc, a fost nevoie ca Alexis Sanchez să nu sincronizeze centrarea cu deplasarea colegului său, trimiţându-i mingea uşor în spate. Practic, pentru majoritatea atacanţilor era o minge inutilizabilă. Pentru aproape toţi ceilalţi rămaşi, valoarea le-ar fi permis o piruetă şi o preluare acrobatică, asociate cu pierderea prim-planului. În fine, bine că mai există pe lume frumoşi nebuni care să încerce ceea ce a încercat Giroud. Cert e că nimic nu-l prea recomanda pentru aşa ceva pe anostul Giroud, cel care i-a dat peste mâini lui Tătăruşanu la Euro 2016, pentru a putea ţara gazdă să deschidă scorul. Dar iată-l pe francez revendicându-se din stirpea lui Zlatan Ibrahimovic, cel care reuşea şi el un „călcâi” magnific, la Euro 2004, în vinclul marelui, încă de pe atunci, Buffon. Care Ibra, dacă tot e să ne amintim de nestemate, a mai înscris un gol din foarfecă de la vreo 30 de metri, în poarta lui Joe Hart! Revenind la Giroud, şansa lui este că mingea şi-a dat întâlnire şi cu transversala înainte de a ajunge în plasă, ceea ce îi creşte cota şi îi asigură locul în cele mai spectaculoase goluri din toate timpurile.

În primele zile ale lui ianuarie am avut şi privilegiul de a-i vedea la lucru, separat, pe Federer şi pe Nadal. Primul joacă în Cupa Hofman, celălalt în turneul de la Brisbane, iar jocul amândurora a arătat bine, lăsând loc şi pentru progres. Cu un an în urmă scriam că 2016 va fi tot despre Big Four plus Wawrinka, înşelându-mă parţial pentru că Roger şi Rafa au dispărut din peisaj din cauza accidentărilor. Acum, în 2017, restrâng aria şi sper ca anul acesta să fie mai ales despre ei doi.