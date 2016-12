Final de an. La ei

La sfârşit de an, conform tradiţiei, se fac bilanţuri. Pentru astăzi, mi-am propus să încerc o trecere în revistă a ceea ce s-a petrecut în restul lumii, lăsând la urmă (că oricum acolo se află!), pentru ultimul număr din acest an al ziarului, fotbalul românesc. Din motive sentimentale, am să încep cu ţara unde evoluează echipa mea favorită, Spania, locul unde se joacă cel mai spectaculos fotbal din lume, chiar dacă mai emit pretenţii în sensul ăsta şi Anglia, Franţa ori chiar Germania, din Europa, dar şi Brazilia şi Argentina. A fost un campionat îndârjit, în care pe rând Real şi Barcelona au avut titlul în mână. În momentul în care era clar ca Real l-a pierdut, ca fan iremediabil ce mă aflu, am declarat, spre amuzamentul dvs., al cititorilor Monitorului, dar şi al ascultătorilor Radio Top, că n-om fi noi cea mai bună echipă din Spania, dar sigur cea mai bună din Europa şi din lume! Ceea ce s-a demonstrat cu vârf şi îndesat, Real câştigând şi Champions' League, şi Campionatul Mondial al Cluburilor. Cu acest prilej, Cristiano Ronaldo a mai câştigat o rundă din veşnica-i bătălie cu Piticul de la Barcelona, devenind principalul candidat la trofeele individuale de final de an, pe unul dintre ele adjudecându-şi-l deja, cel de la France Football. Ba încă mai mult, alaltăieri a fost desemnat şi prin votul agenţiilor de presă drept cel mai bun sportiv european al anului (iar asta într-un an olimpic, în care era de presupus că premiul îl va lua vreun atlet, gimnast, înotător etc.), ceea ce urcă la 3 numărul său de trofee din acest an, fiindcă cel de la FIFA/UEFA care se va decerna parcă pe 7 ianuarie reprezintă doar o formalitate. Iar asta deoarece CR 7 este şi cel care practic a încununat Portugalia drept campioană continentală, chiar dacă finala a privit-o de pe tuşă, accidentat. Însă până acolo golurile sale au fost cel mai adesea decisive. Cred că şi anul viitor va fi tot al lui Ronaldo, pentru că Messi încă are un Balon de Aur în plus, chestie absolut de neconceput. Iar după ce-l va depăşi, în 2018, s-ar putea să mai lase loc şi altora, poate lui Neymar.