Andrei, știu că rezultatul votului de săptămâna trecută ți-a creat o mare dezamăgire. Este o palmă pe care viața ți-a dat-o, deși aș fi preferat să nu fie așa. Nimeni nu va putea dovedi că votul a fost fraudat, dar am ajuns la vârsta în care nu mai cred în coincidențe. Faptul că în mai puțin de 12 ore un contracandidat primește vreo 700 de voturi într-un ritm constant, după ce primise tot atâtea timp de o săptămână, poate fi o întâmplare. Dar numai pentru alții. Pentru cei care nu știu, de pe un telefon sau un laptop se putea vota de ”n” ori, și asta pentru că pe aceste aparate își poți crea câte conturi de g-mail dorești. Și o persoană care se pricepe are nevoie de doar câteva minute pentru a crea un cont. Am făcut această paranteză pentru a înțelege modalitatea de vot agreată de organizatori, fără să mai punem la calcul că unul din aceștia a și propus persoane care să fie votate. Revenind la Andrei. Andrei Bacoș, pentru cei care nu și-au dat seama despre cine este vorba. Vreau să spun că rar mi-a fost dat să văd o persoană care pune atât de mult suflet în ceea ce face. Și nu doar că pune suflet, dar chiar și crede, se dăruiește și are bucuria că fiecare faptă a sa aduce o rază de speranță pentru cei din jur. Zeci de copii, persoane în suferință au fost ajutate de Andrei, care și-a rupt din timpul său, și-a părăsit familia și cei doi copii la miez de noapte pentru a întinde o mână celor care aveau nevoie disperată de ea. Știu că mâine o vei lua de la capăt și vei fi mai hotărât în ceea ce vei întreprinde. Acesta ești tu. Un om care din punctul meu de vedere merită tot respectul. Andrei, pentru mine ești un învingător. Ești un exemplu cum eu, cel mai probabil, nu sunt. Cum mulți alții nu sunt. Cum mulți alții doar vor să pozeze, deși în realitate sunt găunoși. Capul sus și mergi mai departe. Doar cu oameni ca tine putem schimba Suceava, putem schimba România.