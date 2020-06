Holera e printre noi, intră-n case

O boală cumplită, ca o armată nazistă

Un gardian stă la poartă și triază

Ăsta la morgă, ăsta la lopată, încă mai rezistă

Boala fără nume poartă o poreclă,

N-are certificat de boală, nimeni n-o știe

Se strecoară în casele bătrânilor bolnavi

Și omoară călugărul anahoret în chilie

O doctoriță plânge în televizor

Nu mă puteam, scâncește, atinge de ei

Am văzut oameni murind sufocați

Iar noi îi tratam ca pe niște mișei

Am învățat greu să respir, mai zice femeia cu doctorat,

Am învățat să-mi potolesc bătăile inimii sub armuri și halate

Am pierdut în moarte oameni tineri

Dar am și salvat câțiva, deci se poate

Eu, poetul, sunt făptura ideală pentru boala ce vine

Alții sunt ideali pentru boli nenumărate

Până acum s-a golit țara, acum se golesc continentele

De boala sărăciei care e mai nemiloasă ca toate

E iad pământul? Da, e iad

E vremea în care se aleg borfașii supremi

Ei sunt diavolii care te vor băga în zmoală

Și pe tine care nu crezi și încă nu gemi

Pe frică, pe suferință, pe cadavre, ca-n război

Calcă alte armii care vin

Granițele bolii au dispărut fără urmă

Virusul trece prin toate ca prin apă un rechin

Se bat pe marginea gropii

Politicienii, ciocli și unii și alții, făpturi îmbălate

Care să apuce inelele de pe degetele defuncților

Iar dacă nu ies, taiați-le degetele toate

Aud un purtător de blestem

Sau, mă rog, de cuvânt parcă se cheamă

Ce asta-i pandemie, vreau despăgubiri pentru cârciumari

Nici nu-s două mii de morți, un mizilic mortuar, de nebăgat în seamă

Au înviat Hitler și Stalin, umblă prin televizoare nestingheriți

Fiecare a presărat milioane de cadavre în lume

Fiecare are azi prozeliți

Și le sunt dedicate cărți, sunt citați prin postume

Îmi bag nu știu ce în ei de morți

Nu-mi stric eu vacanța pe Coasta de Azur pentru trei babe ofticoase

Să ieșim în stradă, strigă unul, să mai omorâm morții o dată

Iar cei ce nu-s cu noi, cu toporul să intrăm peste ei în case

17 iunie 2020, Sângeru