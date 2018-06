Am o opinie, dar nu-s de acord cu ea!

Am fost întrebat dacă, pe lângă preocupările legate de publicarea primului meu roman, am şi un punct de vedere în legătură cu ce se petrece acum în ţară. Ce credeţi despre mitingul PSD-ALDE şi mitingul celor care protestează împotriva Guvernului, ambele programate în Piaţa Victoriei, în aceeaşi zi şi cam la aceeaşi oră? Mă întreabă un tânăr.

Ştii, zic, bancul cu ăla care-i întrebat dacă are un punct de vedere? Am – a răspuns – dar nu-s de acord cu el! Cam aşa aş răspunde şi eu. M-am săturat să am puncte de vedere cu care să fie de acord cei mai mulţi, dar să nu se petreacă nimic. Mai bine să nu fiu de acord cu mine din start. Ce pot să spun e că orice miting şi contramiting, puse în aceeaşi oală, dau rău şi se lasă uneori ca la mineriade, cu oase rupte şi sânge. Eu i-aş sfătui şi pe unii, şi pe alţii să stea acasă în ziua respectivă. Puterea are puterea. Dragnea e şeful Parlamentului, e şeful Guvernului, că doar n-o fi madam Viorica. Vrea şi DNA-ul? Să-l ia, că oricum în ţara asta totul e politic. Să se pună interimar în locul L.C. Kovesi şi are tot. Se opune Iohannis? Să-l suspende, că poate, ce mare brânză! Se poate rezolva totul în cancelarii, vile de protocol şi palate, cu majorităţi, fiindcă PSD are aşa ceva, şi dacă vrea mai adună. Parlamentarii de la Băsescu, aflu, au trecut la PSD. Ei, na! Păi eu îi ştiam acolo de la început. L-aş sfătui pe domnul Dragnea, care, fireşte, mi-e antipatic, să ia aminte cu ce s-a ales domnul Iliescu din contramanifestaţia din aceeaşi Piaţă a Victoriei, atunci, la începuturi? Cu ce s-a ales din Mineriade? Cu puterea! – mi se poate răspunde, ironic. Dar nici ea nu durează. Iar dacă durează, sfârşeşte urât de tot.

Eu zic să adune Parlamentul, unde şi liberalii sunt, mulţi dintre ei, pesedişti, şi să-i dea afară pe Kovesi, pe Iohannis, pe oricine. Ce miting?! Cineva mi-a scris pe Facebook în dimineaţa asta că ăia de la ”rezist” sunt câţiva aurolaci. Îi spulberă PSD-ul! Păi tocmai de aia să nu facă miting. Dacă-s ”aurolaci”, acţionează inconştient. Dacă sunt puţini, vor fi striviţi şi e păcat de firma ”social-democrată” să calce în picioare oameni care au credinţele lor şi iluziile lor.

”Rezistenţilor” ce să le spun? Să stea şi ei acasă. Au dârdâit degeaba, în ger, aşa cum eu am scris degeaba. Sunt şi vor fi într-o zi urne de vot. Să meargă la vot, dacă va mai fi permis. Să nu-şi bage indiferenţa în urne. Votul n-a omorât pe nimeni, doar a ridicat pe culmi de putere pe cei care au vrut-o. Justiţia e un pericol pentru oamenii cu averi ai marilor birouri şi scaune? Să fim serioşi. Judecătorii i-au scăpat pe cei mai mulţi, iar unul cum ar fi Traian Băsescu zburdă prin televiziuni şi Parlament cu tone de dosare penale după el. Udrea a fost condamnată? Şi ce dacă?! E atât de bogată încât îşi poate cumpăra un post de ”primă doamnă” în Costa Rica. Nu mai e aşa arătoasă, că mai punea şi acolo de două portofolii ministeriale şi un loc de mâţă torcând pe fotoliul de lângă biroul cel mai înalt, cum scria o altă fostă mâţă de la Cotroceni.

Vă e frică de ceva? – am mai fost întrebat. În general de nimic. Mi-e greaţă de abuzuri, indiferent cine le face. Frică? Cred că nu ar fi confortabil ca toată puterea unei ţări să încapă, din nou, în pumnul unui singur individ. Acel individ există şi e foarte aproape de această tragică performanţă. Opoziţia, cea care să i se opună, nu există, aşa că... mi-e frică uneori pentru poporul român. Dar el a înţeles despre ce-i vorba. Nu trebuie dat afară, fiindcă a plecat şi pleacă singur.