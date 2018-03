Fiecare cu Irina lui

Avem o apetenţă dezarmantă pentru subiectele frivole şi lipsite de consistenţă. Dacă toată povestea, oricare ar fi ea, are şi o nuanţă sexuală, interesul e asigurat. Iar dacă această referire la intimităţi conţine şi o mică deviere, măcar de genul unei semnificative diferenţe de vârstă între protagonişti, succesul e deplin. A se vedea deturnarea de la subiect în cazul congresului PSD devenit, nici mai mult nici mai puţin, rampa de lansare a nunţii anului. Mondenul acaparează tot, în ciuda faptului că politica şi curvăsăreala coexistă natural. Încă o dovadă că românul trage cu ochiul la picanterii, dar, la o adică, preferă tradiţionalul. Metafora e insuficientă. Sugestia e bună doar în lipsă de altceva. Într-o societate aşezată, subiecte precum cine cu cine iese, face sau drege, sunt tratate la şi altele, în reviste de can-can. Nu şi la noi, unde relaţiile personale devin treaba tuturor. De aici şi tendinţa de regularizare a comportamentelor în cuplu şi grija pentru ce se întâmplă în dormitorul (sau, mă rog, pe blatul din bucătărie al) celuilalt. Băgatul nasului în oala clocotindă a altuia, cu mult adaos de misoginism în cazul iubitei liderului social-democrat, arată că aceste apucături n-au culoare politică şi că neamul prost e uniform răspândit. Imediat şi în contrapartidă, a fost prezentată publicului din România soţia lui George Soros, cu 40 de ani mai tânără decât miliardarul. Un glonţ lansat în gol, după părerea mea, căci în cazul de faţă Dragnea nu avea nevoie de apărare. Criticii de can-can şi-au tras singuri preşul de sub picioare, numai că mulţimea e atentă la televizor. Un apelativ precum „ţiitoare” a avut vădita intenţie de a jigni, dar nu a făcut decât să ne arate cât de frustraţi pot fi unii, ca să nu-i numesc invidioşi. Este fix treaba lui Liviu Dragnea ce parteneră de viaţă are, cine este, ce caracteristici o definesc – vârstă, gen, educaţie, origine, etnie, religie, orientare etc. Este fix problema sa dacă tânăra îl iubeşte sincer sau... din interes. Este fix o alegere personală care dintre doamnele grijulii de primprejur îi vor năşi pe cei doi. Crede cineva că e nevoie de vreo cumetrie oficială şi suplimentară pentru ca lucrurile să meargă strună? Hora e deja pornită şi se-nvârte unsă. Iar dacă ne vom lăsa purtaţi de micile poveşti de colţ de cartier, acolo vom rămâne.