Nu m-am avut niciodată în termeni cordiali cu puternicii zilei. Anul '89 aînsemnat şi eliberarea de cenzură a scriitorului şi ziaristului care sunt. Primul meu război a fost cu Ion Iliescu. Lung, urât, atunci când mi-a tăiat acreditarea, mie şi redactorilor AMPress, pentru o ştire reală, la Cotroceni. Mineriadele, porcăriile cu Regele. Ziaristica m-a învăţat să aflu şi ce-i greu de aflat. Și aflam de la Cotroceni mai multe decât aş fi aflat şi am fi aflat, ca ziarişti, prin utilizarea unei formalităţi, cea a acreditării. Acreditare la ce? La minciună, fiindcă şi atunci şi acum apariţiile politicienilor în faţa ziariştilor sunt pentru a ascunde adevărul, a muşamaliza mişmaşuri. În plus, ziariştii sunt ei înşişi, în jenantă şi tragică măsură, cozi de topor ale mai marilor minciunii. Lefegii ai jegului politic, mulţi au uitat că ar trebui să fie argaţii schivnici ai opiniei publice, călugării adevărului, credincioşii unei misii care presupune credinţă şi har.

Am citit că Parlamentul, sensibil la ofurile domnului Dragnea, a decis să facă o comisie specială, pentru asta convocând PLENUL camerelor reunite, spre a-l beli pe unul, general înţeleg, Pahonţu, şeful ofiţerilor care păzesc de muşte politicianimea română, fiindcă nimeni n-o atacă pe Olguţa în aşternut sau pe Iohannis la schi. Dragnea, care are cea mai teribilă armă a democraţiei în buzunarul cu şlit, Parlamentul, compus din pesedişti cu carnet şi pesedişti fără, dar supuşi ordinului, Dragnea care poate face ce are chef din România şi din români, care-i azi mai puternic decât Ceauşescu, a decis să-l radă pe unul care-i probabil din dinastia lui de şmecheri post-89. Convoacă arma cu care poate dărâma azi orice, chiar şi persoana pe schiuri a sasului de la Cotroceni – puşca, cu peste 300 de cartuşe, care-i aparţine, a Kalaşnicovului parlamentar. Să chemi în PLEN puzderia de aleşi, peste cinci sute, spre a vota o comisie care să-l ancheteze pe unul care i-a supărat lui orgoliul împărătesc e cea mai sinistră porcărie a scroafei ajunse în copac. Da-ţi-l dracului afară pe Pahonţu ăsta, dacă-i uneltitor, ca Iago din piesa shakespeariană, dar nu convocaţi Parlamentul în plen pentru că tu, Dragnea, ai chef de o răzbunare pitită sub cortina democraţiei. Chiar şi Ceauşescu avea grija unei aparenţe, iar la judecata de lângă zidul din Târgovişte, cerea să fie judecat de popor sau reprezentanţii poporului. Păi azi reprezentanţii poporului, aleşi toţi cu hârtii ştampilate şi vârâte în urnă, sunt la buzunarul sub care-şi ţine puţa domnul Dragnea. Dacă azi a făcut comisie să-l dea afară pe unul care poate fi la fel de ticălos ca el, mă întreb ce va face mâine? Va da afară ticăloşii sau, fiindcă aşa i se ridică lui, ne face, prin decizie parlamentară, republică sovietică, chiar dacă URSS nu mai există, sau parte a Bangladeşului? Arma lui Dragnea, unsă bine cu alifiile tuturor avantajelor, se cheamă Parlament şi e imbatabilă. Îl dă, îmi scrie cineva, afară pe Iohannis, iute. Pagubă-n ciuperci! Și apoi de ce, fiindcă şi neamţul, rămas fără oaste şi cu un caracter care azi îmi pare beteag, s-a predat? Să-l spulbere, dacă nu e în stare să apere ceea ce l-a adus la putere, de pe schiurile lui de zâmbet nătâng. Tristeţea mea e că, încet, încet, e dat jos, de pe iluzia că-şi aparţine, poporul român.

Dragnea, acest mic Stalin de pe Dâmboviţa, e în stare de orice azi, iar puterea lui e nemărginită. Toată funcţionărimea care gospodăreşte alegerile a fost cumpărată în avans, tutele primăriilor care-s şefe de comisii electorale au trecut de la zece milioane la cincizeci de milioane lei vechi leafă, dormitând, dând o adeverinţă de lemne pe săptămână în sate, aşa că viitorul se cheamă Dragnea. Ceauşescu abia a început să fie. Speranţele că îi ţine piept Iohannis, că democraţia e în echilibru stabil, sunt vax. Iohannis e băiatul sas de pe schiuri care credeam că e neam cu Carol I, dar el e neam cu Dâmboviţa. Poporul român, aşa cum ne arătăm azi, e plastilina perfectă pentru a modela o dictatură cu mustăţi. Auzi, plenul Parlamentului, convocat pentru a judeca un ţâşti-bâşti care l-a supărat pe măria sa! Convocaţi Parlamentul. că nu i-a zis unul noroc lui Dragnea când a sughiţat!