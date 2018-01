Citesc, matinal, ce scriu cetăţenii despre mişcările stradale recente, cutremurând centrul Capitalei. Mă opresc asupra celor care înfierează cu mânie proletară protestul, numindu-l ”marşul nesimţiţilor”, ”mâna de derbedei plătiţi” şi altele asemenea: ”O generaţie degenerată. Punct” (Stan Popa). ”Marşul de căcat al unor căcaţi” (Gont George, fără poză şi identitate).

Citesc şi câteva postări, replici la declaraţia doamnei Ecaterina Andronescu, vicepreşedinte PSD, fost şi, probabil, viitor ministru al Educaţiei, care s-a plâns televizistic că demonstranţii strică imaginea României. Transcriu primele două replici:

Gina Simion Pai, bre, in ce tara din lumea asta s-a mai intamplat ca partidul de la guvernare sa-si schimbe propriul prim-ministru si Guvernul de doua ori intr-un an! Instabilitatea voi ati transmis-o, nu protestatarii! Si ei, si noi toti, nu mai vrem corupti, puscariabili, coruptie in fruntea tarii, nu mai vrem! E greu de inteles?!

Eduard David …şi coruptă doamna Andronescu ! Vorbiţi până la capăt …aveţi vreo jenă ? Iar cei de afară nu au nevoie de mesajul celor din stradă , pentru a cunoaste crunta realitate. Mesajul i-l tot trimiteţi voi, prin incapacitatea voastră de a performa în actul de guvernare, comparativ cu „performanţele" clare ce le aveţi în a jefui şi devaliza astă naţiune. Ordinarilor!

Comentariile – n-am stat să număr câte-s pentru şi câte contra – împart lumea în două, ceea ce nici nu-i rău, fiindcă am trăit ani mulţi cu o singură opinie care venea de la un singur om şi opinia aceea devenea lege. Ce e rău acum e că, la nivelul puterii, ea a încăput toată, din nou, într-o singură mână. E falsă ideea că ne conduce PSD. PSD e şi el o turmă timorată, cu mici excepţii, condusă cu rânjet forte de un singur om care i-a biruit pe toţi, mai hoţ decât toţi hoţii la un loc. I-a bătut la rând pe cei din partid şi din afara partidului. Și-a ştrangulat, şi o va face în continuare, orice demnitate vie din partid. E grav că l-a bătut pe Iohannis, devenit un fel de Tudose doi, leşinat înainte de a se sui pe baricadă, cu izmenele maronii? E grav că de mâine îşi pune justiţia lui, miliţia lui, securitatea lui, şi că a bătut poporul român, care – culmea – i-a dat, printr-o bucăţică a lui, această uriaşă forţă, l-a făcut ce e.

Ce concluzii să trag din lectura comentariilor? Las cititorul, ”imparţial” ca tot românul, să judece şi să decidă ce se petrece cu noi, ca ţară, dacă nu cumva nu mai suntem decât o iluzie.