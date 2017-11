Cinci tineri au murit într-un accident petrecut miercuri dimineaţă la Ilişeşti, în timp ce se întorceau de la o petrecere de Halloween. Aceasta a fost ştirea zilei şi pe bună dreptate, dată fiind dimensiunea tragediei. Reacţiile publice au fost pe măsură. La fel şi exagerările. Fiecare cetăţean are dreptul la opinie, toţi comentează, dezbat, împărtăşesc detalii mai puţin cunoscute despre victime şi, evident, dau verdicte. Aşa e de când lumea, iar acum zidurile reţelelor sociale abia aşteaptă să fie mâzgălite. În ciuda faptului că n-au nici o legătură cu accidentul, că n-au fost martori sau că nu cunosc împrejurările, mulţi dintre „judecători” ştiu precis cum s-a putut petrece o asemenea grozăvie – de vină e sărbătoarea păgână de Halloween; copiii au fost astfel pedepsiţi pentru abatere. Pe exact acelaşi principiu care a făcut ca alţi copii să ardă acum doi ani în Colectiv, fie-le ţărâna uşoară! Nu ştiu cum, dar cumva se leagă evenimentul de faţă cu accidentul relativ recent în care şi-au pierdut viaţa şase persoane, printre care şi preotul de la Cornu Luncii. Nu fuseseră, săracii, la nici o petrecere împotriva firii, ba dimpotrivă, mergeau în pelerinaj la Iaşi, la Sfânta Parascheva. Ruptura de logică a unei eventuale comparaţii e evidentă, şi asta pentru că nici una dintre tragediile la care facem referire nu are, de fapt, legătură nici cu vreo sminteală închipuită de babe care poartă gura lumii, nici cu cine ştie ce pedepse divine. Există o explicaţie lumească pentru toate, iar vinovaţi şi responsabili sunt oameni în carne şi oase care pur şi simplu nu respectă legea. În ziua de 14 octombrie, între Buzău şi Suceava, 800 de şoferi au fost opriţi în trafic. 700 dintre ei au condus cu viteză. Vom afla în curând şi statistica acestei săptămâni şi vom constata că lucrurile stau exact la fel. Degeaba căutăm explicaţii din sfere înalte, dar tolerăm consumul de alcool la volan, construcţiile ieftine şi improprii, autorizaţiile luate pe sub mână, şpaga la agentul rutier sau orice alt funcţionar, doar pentru că aşa ştim noi românii să trăim. Nu are nici biserica, nici divinitatea, nici muzica rock, nici morţii şi nici Halloween-ul nici o legătură cu inconştienţa unora care n-au fost pedepsiţi la timp. Anul trecut, judeţul Suceava ocupa primul loc pe ţară în ceea ce priveşte accidentele rutiere mortale. La cum merg lucrurile şi cum se poate lesne observa, vom fi iarăşi ce-am fost şi mai mult decât atât. Vom muri pe capete în carnagii pe şosele şi vom arăta cu degetul spre Halloween şi Sf. Valentin. Oleum et operam perdidisti, amice! ((lat.) ţi-ai cheltuit zadarnic uleiul (din lampă) şi osteneala, prietene!).