Ştiu că aş putea deveni ţinta multor pietre aruncate de popor, dar îmi mărturisesc încântarea cu care am constatat că la Suceava s-a rezolvat problema locurilor de parcare. Brusc, centrul municipiului respiră liber, arterele principale oferă cu generozitate locuri de parcare doar pentru că cele deja existente nu mai sunt gratis. Parcarea contra cost a rezolvat o problemă ce părea de nerezolvat într-un oraş cu o zonă centrală în care modificările nu mai încap. Aş putea spune că sucevenii care nu mai parchează acolo mi-au trezit curiozitatea - unde le sunt acum autoturismele? De fapt, răspunsul nici nu mă interesează, probabil că circulă mai mult pe jos, ceea ce are un impact pozitiv şi asupra mediului şi asupra sănătăţii. N-a inventat nimeni roata, modelul parcărilor cu plată a fost preluat din vest şi este eficient. Şi pentru că tot ne plac oraşele occidentului, am mai putea împrumuta o practică ce s-a dovedit a fi benefică pentru sănătatea cetăţenilor. Este vorba despre desfiinţarea locurilor de parcare din Centru (staţi, nu daţi cu şi mai multe pietre!) pentru că asta ne obligă să ne lăsăm maşinile acasă, să redăm partea cea mai frumoasă a oraşului oamenilor vii a căror calitate a vieţii ar creşte pentru că mersul pe jos face piciorul frumos şi ţine inima tânără. Obişnuinţa ne-a făcut să uităm că Suceava este chiar un oraş mic ce poate fi uşor bătut la picior. Un alt semn al supremaţiei maşinii, pe care cu sârg o combat, este piaţa autoturismelor căreia îi merge foarte bine, mai ales categoriei second-hand. Târgurile de maşini nu mai sunt suficiente, iar samsarii găsesc normal să-şi expună maşinile de vânzare în cele mai aglomerate zone ale Sucevei. De parcă n-ar fi suficientă situaţia în sine total nesatisfăcătoare, arterele centrale ale oraşului sunt presărate la tot pasul de maşini cu anunţuri de vânzare în geam, care blochează locul de parcare cu pricina zile întregi. Ce aşteaptă, în aceste condiţii, poliţiştii locali? Ceva mai simplu decât să iei legătura cu proprietarul pe care l-ar putea chema la faţa locului folosind numărul de telefon din anunţ, nici că există. Nu ştiu să fi fost amendat şi nici măcar fugărit vreunul dintre aceşti afacerişti. Nu cred, dat fiind că maşinile lor stau nestingherite în aşteptarea cumpărătorilor. Sper însă ca responsabilii să fie mai vigilenţi şi să nu mai închidă ochii doar pentru că aşa e mai comod.