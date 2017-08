Ce atâta larmă şi discuţii?! Am înţeles din prima de ce ministrul Muncii vrea ca mamele cu cel puţin trei copii să poată ieşi mai repede la pensie. Ce-i drept, explicaţia mea nu cred să-i fi trecut prin minte doamnei Vasilescu, dar vedeţi dumneavoastră, femeie fiind, funcţionează la nivel de intuiţie. Mamele cu mai mulţi copii sunt pur şi simplu mai antrenate în relaţia cu statul şi plăţile sociale. Cu cât mai multe concedii de maternitate sau creştere copil, cu atât mai multă experienţă în activităţi casnice pe bani de la buget. Aflată deja în evidenţele Ministerului Muncii, mama eroină deţine astfel un portofoliu care o califică la o mai lungă perioadă de primit, în detrimentul perioadei de cotizat. Cu alte cuvinte, dacă la asta te pricepi, asta faci. Lucrătorii cu munca, restul cu statul. Din nefericire, în afara stârnirii unui zâmbet amar, concluzia nu poate fi decât că discriminarea asta pozitivă nu ajută la nimic, nici la creşterea nivelului de trai, nici la creşterea natalităţii. O astfel de măsură este o încurajare în plus a celor are trăiesc din diverse ajutoare sociale, inclusiv indemnizaţiile propriilor copii. Bugetul de asigurări sociale este deja atât de grevat şi atât de firav, încât pensia nu mai face parte din planurile multora, iar propunerea de faţă e doar un argument în plus. Olguţa Vasilescu a mai spus că a întâlnit mame care au primit foarte bine vestea de faţă, că dacă se dă aşa o lege, vor face sigur un al treilea copil. Ceva mai dezgustător n-am mai auzit. Se vede treaba că există mame care fac copii ca să ia îndemnizaţii, ca să aibă concedii, ca să iasă mai repede la pensie sau orice alt beneficiu material. Eu cred că astfel de femei ar trebui decăzute din drepturile părinteşti dacă au deja copii. Ce fel de mame sunt cele care au nevoie de asemenea stimulente şi ce fel de stat este acela care încurajează astfel de mame? Ministrul Muncii a mai precizat că noile măsuri vor fi "amplu" discutate în ţară cu organizaţiile de pensionari, dar şi cu alte categorii interesate de lege.Teoretic, ar trebui cu toţii să fim interesaţi de legea pensiilor, nu doar anumite categorii sau doar actualii pensionari cu care, să recunoaştem, guvernul are o anumită uşurinţă în negociere. Suntem mai mulţi în ţara asta cărora le pasă şi de care guvernanţii trebuie să ţină cont, iar când vorbim despre pensie ne raportăm la muncă, nu la reproducerea speciei sau naţiei.