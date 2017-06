Cele trei ”cioturi” din calea lui Dragnea

Gata! Dragnea n-a mai suportat ca România să fie condusă prost. Patriotismul teleormăneanului s-a răsculat. Aşa că partidul Dragnea i-a tăiat jugulara guvernului Dragnea. Adică, în limbajul uzual, ”i-a retras sprijinul politic”, mai întâi prin vocea vasală a lui Tăriceanu, apoi prin conclavul sultanului. Presa străină se închină cu pixul fiindcă n-a mai văzut aşa ceva. Acum câteva zile notam:

A greşit rău Grindeanu, cu guvernul lui, primit în plic de la Dragnea, faţă de programul PSD, sau a greşit mortal faţă de conducătorul suprem? Dragnea e foc şi dinamită, nervos de ai crede că se va strânge singur de gât, scrâşnit şi apoplectic. Grindeanu, pe care l-a ales să-i fie argat executiv, a început să iasă din voia stăpânului, iar teleormăneanul suportă orice, de la tămâiere în sus, mai puţin ieşirea din perimetrul strâmt al docilităţii.

Dragnea vrea dărâmarea guvernului pe care l-a plămădit din plastilina care-i place, moale şi aducătoare de plecăciuni. Neputând fi premier direct, s-a făcut prin supuşi. Supuşii, iată, cam repede, nu concordă cu visele jupânului, îndrăzneţe şi cu bătaie lungă spre Dealul Cotrocenilor, pe care vrea să-l cucerească la baionetă. Să te loveşti, în bătătura ta politică, de ciotul unui premier pe care tu l-ai pus, fie el şi Grindeanu, nume cam obraznic pentru o viaţă politică modelabilă, e de neadmis. În consecinţă, ceea ce se petrece cam rar în politica mondială şi chiar dâmboviţeană, unde totul e posibil şi pe dos, partidul Dragnea e pe cale de a depune moţiune de cenzură, dacă altcum nu se poate, spre a-şi dărâma propriul guvern, adică guvernul Dragnea.

Grindeanu, în aste condiţii, arată – în stilul lui cam scălâmb, cu mimici reluate, ca virgulele în text – o băţoşenie pe care nu i-o bănuiai. Nu s-a prezentat urgent la nu ştiu ce chemări, n-a intrat aplecat pe uşa stăpânului, cum făcea la început, nu l-a dat afară pe Iohannis, când a venit ăla nechemat la Guvern, se arată în faţa presei manfişist şi liber schimbist. A strănutat chiar în biserica teleormăneanului, vopsită pe toţi pereţii, din pronaos până-n altar, cu portretul său de mitropolit fără barbă, dar cu mustaţă ajustată cu foarfecă de argint. Se aude că premierul i-a ieşit din voie primăriţei de la Capitală, nedându-i încă un buget, pe lângă cel care-i cât cel al României, şi vorbeşte neîntrebat cu Iohannis. Cică şi-a tras şi gagică, ceea ce nu e permis decât scaunelor înalte, iar el e prea mic pentru aşa ceva.

Că Grindeanu nu e atât de vinovat faţă de programul de mituit alegătorul, tăind moţul din faşă oricărei investiţii, e limpede. A făcut ce i s-a cerut. Dar sacul se mai goleşte şi atunci încep ”luptele politice”. Grindeanu e însă patibular prin deranjarea liderului maxim. Va plăti, plecând? Aş! A zis – auzi obrăznicie – că nu vrea să demisioneze! Păi demisia e iscălită în alb! Se va ajunge la ”trebunal”? Încotro ne va duce birjarul? Aici, Dumnezeul Dragnea trebuie să-şi arate muşchii fulgerelor, să dea în Sodoma guvernului său, să arate poporului la cine trebuie să se închine. Sau se va pleoşti, micşorând sonoritatea unei flatulaţii cât Bărăganul, la un fâs care se va pierde în odăile din Băneasa ale partidului?

Asta scriam acum două zile. Ce aş modifica? Nimic. Grindeanu a explicat, miercuri, puţin înainte de miezul nopţii, la scurt timp după mazilire, că nu demisionează. ”Din iubire faţă de România şi din iubire faţă de PSD”. Astea sună cam lăcrimos. Oricum, timişoreanul, cam imberb şi cu o mimică adesea aiurită, cum spuneam, s-a prezentat naţiunii cu mustaţă mai virilă ca a lui Dragnea, care a rămas, în faţa presei, fără răspunsuri la întrebări simple, dar tăioase.

De ce a purces Dragnea la această mişcare, unii îi zic mafiotă, care-i varsă în bătătură o căruţă de riscuri? De zmintit? Ne lămureşte Sorin Grindeanu: Acest om vrea întreaga putere din România!

Da, Dragnea, ajuns stăpân peste Parlament, stăpân peste partidul devenit o caricatură prin cei 60 din vârf, îşi dă afară premierul. Dar premierul nu pleacă. Aici încep junghiurile lui Dragnea, mult prea sigur pe el, mult prea Stalin, mult prea mizer în minciună. Nu uita, mi-a zis dascălul meu din sat, care le ştie pe toate, că ăsta din Teleorman şi-a făcut ucenicia la subsuoara lui Băsescu, campionul nedetronat al mizeriei politice şi banditismului. Vrea să-l întreacă. Va reuşi?

Ciotul Grindeanu s-a dovedit buturugă. Dragnea mai are un ciot care-i stă în cale – Iohannis. Înalt rău! Și mai are un ”ciot” pe care l-a uitat, cum se vede: Piaţa Victoriei, nu cu mult timp în urmă, era plină de lume, până la Arcul de Triumf şi până la Universitate, de nu mai era loc să arunci un ac. Sutele acelea de mii de oameni, descoperind ce vrea de fapt liderul suprem pesedist, încercat de un junghi penal, au ieşit să scandeze împotriva mafiotului. Mafiotul identificat de poporul stradal se chema Dragnea. Dacă vor ieşi din nou la ”rivoluţie”?

P.S.

Am şi eu un punct de vedere. Programul de guvernare care n-a fost îndeplinit de Grindeanu şi miniştrii lui, puşi TOȚI de Dragnea, se cheamă Ordonanţa 13. Tot ce se petrece acum se cheamă Ordonanţa 13. EA N-A FOST ÎNDEPLINITĂ!