Se întâmplă nenumărate lucruri în jurul nostru pentru care nu avem explicaţii, care ne surprind, chiar şi în domenii despre care credem că ştim multe. Facem aprecieri, ne dăm cu părerea, aducem argumente. Componenta umană însă este variabila care ne poate răsturna lumea cu susul în jos. Trăim cu impresia că ştim pe ce lume trăim. E doar o impresie. Ei bine, există un studiu bazat pe statisticile Băncii Mondiale, ONU şi alte surse de genul acesta care foloseşte date din diverse domenii, precum comerţ, psihologie, ecologie, gastronomie sau probleme sociale şi care identifică, de fapt, caracteristica dominantă a ţărilor lumii în 2016. N-aş fi spus nici într-o mie de ani, dar în Rwanda sunt cele mai multe femei în parlament. Nimeni de pe lumea asta nu are atât de mulţi consumatori de pizza ca-n Norvegia. Pe asta aproape că n-o cred. Canada este dependentă de Facebook. Mda, şi despre România s-ar putea spune asta, deşi studiul nu precizează. Iată şi o veste bună pentru planetă: Surinamul are încă păduri neexploatate. Peru înseamnă cocaină. Serios? Aş fi trecut asta la Columbia, pe care studiul o caracterizează ca fiind ţara cu cei mai fericiţi oameni. Aha! Argentina înseamnă carne de cal. Eu ştiam că vita argentiniană e de bază. Grecii sunt mari amatori de brânză. Poate când nu mănâncă souvlaki. Turcia înseamnă cenzura social media. Din păcate problema acestei ţări este de fapt mult mai mare. Ungaria este numărul unu în privinţa starurilor de filme pentru adulţi. Unde e gulaşul de altădată? În Franţa sunt cei mai mulţi băutori de whisky şi nu de vin, aşa cum ar fi fost de aşteptat, Danemarca excelează în domeniul industriei eoliene, Spania este cunoscută pentru toleranţa pentru comunitatea LGBT, în timp ce în Marea Britanie sunt cei mai mulţi milionari. Belarusul este cunoscut pentru amatorii de alcool, iar Olanda pentru cei de… cafea. Nu mă contraziceţi, aşa spune studiul. Americanii au cel mai mult spam în e-mailuri, iar Lituania are cel mai rapid WiFi. Că tot veni vorba, România, cu cel mai rapid internet, în general, nu este definită. Nu i s-a depistat nicio pasiune importantă dar nici vreo problemă majoră. La cum se vede astăzi România, n-aş da deloc dreptate studiului cu pricina. Pe de altă parte, am dovedit de curând că habar n-avem pe ce lume trăim, aşa că totul e posibil.