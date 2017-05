Noi suntem marele nostru duşman. Noi înşine ne facem rău, cu bună ştiinţă şi în deplină cunoştinţă de cauză. Apoi, cu satisfacţie bolnavă, soră cu masochismul, tot noi constatăm nenorocirea şi începem vânătoarea de vrăjitoare. La acest capitol, Sănătatea excelează. Nu în sensul că ar fi prea multă, ci prea cinică. Suntem cu toţii în gaşca asta, dar dirijori sunt specialiştii. Este incredibil cum un medic poate fi mai preocupat de băgarea gunoiului sub preş decât de respectarea siguranţei pacienţilor, cum un medic este mai interesat de a trage în mesager în loc să împiedice prostia criminală a altora. La Fălticeni, în graba inaugurării noii maternităţi, în prezenţa ministrului Sănătăţii ce va vizita vineri judeţul Suceava, incubatoarele pentru bebeluşi au fost transportate neîmpachetate, de la vechea la noua maternitate, cu remorca de la Salubritate. Această informaţie a făcut deja înconjurul mediilor locale, a deschis ediţii de ziar, dar mai ales a supărat responsabilii locali că iată cum presa asta n-are altă treabă decât să fie atentă la astfel de amănunte lipsite complet de importanţă... electorală. Sau nu? Este revoltător şi greu de crezut cum atâţia oameni, începând cu lucrătorii de la Salubritate, şefii lor, primarul şi alţi funcţionari implicaţi, dar mai ales medicii din maternitate şi managerul spitalului au găsit a fi normal să transporte echipamente medicale cu maşina de gunoi. Grija acestui manager, Vlad Morariu, a fost NU viaţa nou-născuţilor, ci vizita ministrului Florian Bodog, inaugurarea şi succesul politic. Evident, totul a ajuns şi la urechile Direcţiei de Sănătate Publică, instituţie în care tot medici lucrează. Ca fraţi de breaslă, tonul împăciuitor că totul va fi bine nu ne miră, ca oameni însă, mă aştept să fie serioşi, drastici şi nemiloşi. Mai bine aşa decât cinici. Direcţia de Sănătate Publică are şansa de a demonstra că şi-a înţeles menirea luând măsuri împotriva celor care şi-au permis aşa ceva. Culmea, chiar şi ministrul Sănătăţii are o şansă, chiar electorală, şi fraier ar fi să nu profite de ea. Florian Bodog trebuie să vină la Suceava. Dacă nu e gata, ar trebui să nu se grăbească să inaugureze maternitatea de la Fălticeni, dar ceva curăţenie pe-acolo ar trebui să facă. Nu să spele şi el remorca de la Salubritate, ci Spitalul de iresponsabili. O demitere justificată de incompetenţă dă foarte bine la imaginea partidului. Și în acelaşi partid se află şi primarul Cătălin Coman, care are şi el oportunitatea să-şi vadă de treabă, alta decât Primăria Fălticeni. Dar câte şanse n-a avut, în general, PSD şi de câte ori nu le-a dat cu piciorul!...