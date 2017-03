Să nu ne mai spună nouă Comisia Europeană ce să facem, cum şi de ce, pentru că ştim noi mai bine ce se întâmplă în ţărişoară. Noi trăim aici, nu bezmeticii de vest-europeni care nu mai pot de bine şi altă treabă n-au decât să ne dea nouă lecţii. De necontrazis: noi ştim cum e să-ţi duci zilele de la o lună la alta, să mănânci şi să te îmbraci prost, să nu-ţi permiţi să investeşti în educaţia copilului tău, să nu mergi în concedii altfel decât în turmă, să nu primeşti asistenţă medicală de bun-simţ, chiar dacă eşti asigurat, decât contra şpagă, să… multe altele, de nu le-am mai avea. Știm, ştim foarte bine aceste lucruri, nu ne poate învăţa nimeni. Ah! Am uitat să menţionez şi ar fi nepermis: tot noi suntem ăia care ştim să votăm decenii la rând pentru aceleaşi promise autostrăzi care nu mai vin. Iar autostrăzile sunt doar o parte din întreaga noastră infrastructură care nu doar că ne ţine pe loc, din punct de vedere al dezvoltării industriale şi al investiţiilor, dar ne şi omoară la propriu. Noi ştim bine cum se şofează în ţara noastră. Știm cum se iau permisele de conducere ca la Piteşti, cum primesc aviz tehnic toate hârburile care circulă pe şoselele noastre, cum se încurajează de către autorităţi îmbătrânirea parcului auto, câte gropi şi diverse alte capcane sunt pe drumurile noastre cu asfalt din secolul trecut sau de pământ, din vremuri medievale. Știm că nu există buletin de ştiri care să nu vorbească despre evenimente rutiere cu victime. Avem fiecare dintre noi măcar o cunoştinţă care şi-a pierdut astfel viaţa sau a rămas mutilată. Asta ar trebui să ne scoată din sărite, nu faptul că instituţiile europene publică statistici care nu ne plac. Suntem pe penultimul loc la siguranţa rutieră, cu numărul accidentelor rutiere şi al deceselor în astfel de circumstanţe în creştere. Suntem la polul opus Suediei şi Marii Britanii, iar în timp ce Uniunea Europeană, per ansamblu, reuşeşte să reducă de la an la an numărul accidentelor, noi nu reuşim nici măcar să stagnăm. Știm bine că lucrurile stau exact aşa, că siguranţa rutieră în România e un oximoron. Nu e nevoie să ne spună nimeni altcineva ce dezastru se petrece pe şoselele din România pentru că noi îl producem. Dar despre asta e mai greu de vorbit şi de arătat cu degetul.