Găsirea nodului în papură este jocul nostru preferat. De ce să fie bine, dacă poate să fie rău? De ce să lăsăm omului timp să ne arate că e capabil, dacă noi, la o simplă privire, putem găsi defectele şi inadvertenţele sale? Mai ales că noi ne şi pricepem la toate. De câteva zile, dinamicul şi neobositul mediu online sucevean este preocupat de vârsta noului şef al Serviciului Judeţean de Poliţie Rutieră Suceava, inspectorul Gabriel Apopei. Curiozitatea de a afla cine este acest om e normală, dar vom afla cine este dacă vom analiza activitatea şi istoricul său şi dacă îl vom lăsa să-şi facă treaba. Vârsta domnului inspector Apopei, devenită subiect de discuţie, este absolut irelevantă. Acest amănunt spune fiecăruia dintre noi ceea ce suntem dispuşi să auzim şi nimic mai mult. De pildă, faptul că are 29 de ani, fiind cel mai tânăr şef de Poliţie Rutieră din ţară, îmi arată mie că Gabriel Apopei e la început de carieră şi are tot interesul să demonstreze că poate fi un bun comandant, un alt fel de şef decât cei care s-au tot perindat, îmi arată că are entuziasm şi putere de muncă şi nu am nici un indiciu să cred că nu e bine intenţionat. Dimpotrivă, are un CV curat şi a absolvit Academia de Poliţie. Altora însă, vârsta de 29 de ani li se pare inadecvată pentru conducerea unei instituţii responsabile de siguranţa rutieră într-un judeţ campion la accidente grave cu victime. Spun unele guri că avem nevoie de cineva mai experimentat, capabil să gestioneze o situaţie atât de serioasă. Păi, nu vă supăraţi, dar afirmaţia e lipsită total de logică. Până acum doar şefi maturi şi cu experienţă am avut. Cu ei la cârma Poliţiei Rutiere am ajuns să fim campioni la dezastre pe şosele, aşa că de unde până unde se înţelege cât de importantă e experienţa? Poate că tocmai de un suflu nou e nevoie, poate că tocmai lipsa uzurii şi a obişnuinţei ar putea fi şansa noastră. Și-apoi viitorul nu aparţine dinozaurilor, poate n-ar fi rău să învăţăm să facem şi câte un pas înapoi, dacă vrem să mergem înainte.