Nu impozitaţi poporul român. Nu valorează nimic, are valoare zero, politica îl consideră prost, cerşetor şi, chiar mai rău, inexistent. Ca atare ridicaţi impozitele de pe el. Ce să iei de pe ce nu e?!

PSD, la putere în Parlament, Guvern, în tot ce nu mai mişcă-n ţara asta, consideră că nu face doi bani şi ca atare nu trebuie băgat în seamă. Stă în stradă? Să stea în …da mă-sii dacă n-are altceva mai bun de făcut. Tot ce a cerut poporul are valoare de imbecilitate, ca atare se respinge.

Altă întrebare, altă întrebare, întrebaţi numai prostii, popor sărac, nemâncat şi cretin.

Ai cerut, tu, blegule din Piaţă, respingerea ordonanţei de albit hoţii politici? Se respinge respingerea cerută. Cine o respinge? Toţi. Dar Curtea Constituţională ce zice? Zice la fel. Se respinge cererea de respingere. De ce? De-aia! O băgăm la loc, curând, planul trimestrial de legalizat miliardari politici va fi îndeplinit şi depăşit. Ce nu s-a putut într-o lună se va putea în trei.

Poporul, mai numeros decât cel care a cerut plecarea lui Ceauşescu, a cerut plecarea lui Dragnea şi a guvernului lui. A cerut să nu mai fim conduşi de indivizi condamnaţi pentru corupţie, pentru şmecherirea ţării. Se respinge. E o cerere neconstituţională, nedemocratică şi imperialistă.

Cineva cere voie să respire liber în Piaţa Publică? Se respinge. E finanţat de Soros, de forţele străine. Aducem noi forţele sănătoase să facă ordine!

Ce a spus Iohannis legat de interzicerea hoţilor de a fi la cârma României e neconstituţional fiindcă neamţul a furat, la rându-i, din meditaţii şi, ca atare, e el însuşi neconstituţional. Păi de 27 de ani suntem conduşi de hoţi şi, învăţându-ne cu asta, considerăm constituţional să fim jefuiţi la drumul mare şi la drumul mic. Constituţional a devenit tot ce e neconstituţional şi invers.

Cine trebuie să demisioneze? Cum cine? Întrebare imbecilă! Poporul trebuie să demisioneze din funcţia de popor. Dacă n-o face singur, cum au făcut deja vreo cinci milioane de inşi care-s prin lume, să fie dat afară. Încheiat! Executarea!