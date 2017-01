O scenetă dură şi dizgraţioasă, parţial comică, s-a petrecut la Palatul Victoria, angajând – e din ce mai limpede – două forţe antagonice: preşedintele ţării şi Guvernul PSD.

Şeful Executivului, Sorin Grindeanu, a făcut, pentru a mă referi la ultimul episod, câteva declaraţii după şedinţa de Guvern, înaintea plecării în SUA, unde participă, împreună cu Liviu Dragnea, la ceremonia de învestire a preşedintelui Donald Trump. Grindeanu a subliniat că a fost o şedinţă ordinară, că s-a respectat întocmai ordinea de zi anunţată. Şi cu sau fără prezenţa preşedintelui Iohannis nu ar fi fost adoptate ordonanţe de urgenţă privind Justiţia: „Am adoptat acte normative foarte importante pentru programul de guvernare: primul punct pe ordinea de zi a fost o OUG care reglementează Prima Chirie şi tot pe ordinea de zi, acte normative care reglementează limitele în care fiecare minister se va încadra pentru legea Bugetului”, a spus premierul. El a evitat să răspundă dacă l-a invitat sau nu pe preşedinte, aşa cum a afirmat acesta, subliniind doar că e dreptul domniei sale să vină la şedinţele de Guvern. Apoi ministrul Justiţiei a spus că două documente privind graţierea şi unele modificări (dar care nu privesc amnistia sau actele de corupţie, ci eliberarea puşcăriilor de surplusul de deţinuţi) au fost terminate aseară şi trimise la prim-ministru în această dimineaţă. Premierul a negat că ele ar fi intrat, suplimentar, pe ordinea de zi, dacă nu venea Iohannis. A mai spus că ordinea de zi a fost din timp comunicată presei, dar presa nu primise nimic, nici după isprăvirea istoricei şedinţe.

Întrebările, unele puse de ziarişti, altele pe care n-au apucat să le pună, rămân mai departe în zona supoziţiilor. Sunt şi nelămuriri legate de minciuni. A minţit Grindeanu, pe reţeta că a fumat o ţigară electronică (dar care făcea scrum!), afirmând că nu se discută cele două acte terminate de urgenţă în seara precedentă încât nici el nu a apucat să le citească în detaliu? A minţit Iohannis spunând că a fost invitat de premier? Cum a fost invitat dacă acesta a aflat de la SPP că preşedintele se apropie de Palatul Victoria? Poate că, în discuţia prealabilă de 20 de minute din biroul prim-ministrului, acesta s-a simţit obligat să-i spună preşedintelui că poate, dacă doreşte, să rămână la şedinţa de Guvern, acesta acceptând ”invitaţia” cu plăcere. Hai că măcăne, cum zicea ţaţa Manda!

Părerea mea e că au minţit (în limite constituţionale!) amândoi. Cert e că de acum, războiul dintre cei doi poli de putere se va purta dur, urât, pe deasupra şi mai ales pe dedesubt. Multe ţin – nu toate! – de Dragnea, aflat în SUA. Graba lui de a-şi albi dosarul, drept sau nedrept, e clară. E chiar pripită, obligându-şi apropiaţii (sau supuşii) la gesturi care nu le ies sau le ies bâlbâit. Grindeanu, fără privirea rece din spate, chiar de la distanţă, a lui Dragnea, fără frica de a nu primi un şut, ar fi fost mai relaxat.

Ce a făcut Iohannis? A minţit, la limită, forţând. Ce? Tot. Venirea lui peste şedinţa de Guvern putea fi făcută cu mai multă demnitate ”nemţească”. A aflat atunci şi, dându-şi seama că totul va fi pierdut, s-a năpustit ca buzduganul în gard. Nu e în regulă. În plus, dacă Dragnea decide aşa, ca el să fie albit, va fi albit, cu ”celeritate”, că tot am înfiat cuvântul, prin Parlament. Vrea neamţul să-ţi arate muşchii, păstraţi multă vreme la congelat? Vrea să oprească asta? S-o facă altcum. Dar să aibă poporul lângă el, popor care-i plecat acum, sau a fost fiindcă nişte mişcări de stradă petrecute miercuri seara şi probabil vor mai fi sunt de natură să pună întrebări. E cam târziu, cred eu acum, de recuperat votul nervos al românilor şi de recuperat neputinţele liberale. Cu toate că întortocheate sunt căile prezentului adesea absent!

Pentru cetăţeanul cap de locuitor care sunt, minispectacolul de la Palatul Victoria, cu două personaje la vedere şi unul în umbră, a fost dizgraţios. Fiecare a ţinut să mă mintă în felul lui. Iar mie nu-mi place.

P.S. Este cumva gravid domnul Dragnea? Are duşmănii domnului Iohannis faţă de femeile gravide? Terminând textul meu, tocmai a apărut cu lungi declaraţii belicoase domnul Tăriceanu, al doilea om în stat, cel care-l va înlocui pe primul dacă va fi dat afară. Am priceput că documentul care ar fi fost băgat pe şest sau pe faţă în şedinţa de Guvern viza, mai ales, femeile gravide care pot fi graţiate spre a naşte acasă, nu în puşcărie. Opoziţia apasă pe ideea că graba vine de la domnul Dragnea. Nu ştiu să fie gravid! La cei doi, mai adaug un mincinos – preşedintele Senatului.