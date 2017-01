În Primăria Suceava nu ştie stânga ce face dreapta. Sau nu vrea, sau n-o interesează, sau pur şi simplu fiecare e de capul lui, conducerea Primăriei în formele sale multiple nu are proiecte unitare. Adică nu trag toţi la aceeaşi căruţă. În cazul de faţă, Ion Lungu şi Lucian Harşovschi, culmea, colegi de partid. N-ar fi prima dată când viceprimarul Lucian Harşovschi se trezeşte vorbind şi aruncă în foc castane pe care trebuie să le scoată apoi primarul Lungu, când se întoarce din vacanţă sau de oriunde. În urmă cu câteva luni, profitând de oportunitatea de a face declaraţii presei, Lucian Harşovschi ne-a anunţat că municipalitatea va rezolva problema maşinilor abandonate pe străzile Sucevei. Ne-am bucurat cu toţii, vorba aceea, sunt sute astfel de maşini, locuri de parcare insuficiente în fiece cartier, iar rablele trebuiau ridicate. L-am felicitat atunci pe vice pentru asemenea iniţiativă şi mi-am oferit disponibilitatea de a ajuta cu localizarea cadavrelor. Totul spre binele comun. A urmat apoi o raportare a numărului de autoturisme identificate şi ridicate şi atât. S-a stins lumina. Autoturismele abandonate ocupă în continuare locuri de parcare sau trotuare. De fapt, din cele pe care le ştiu eu, de exemplu, niciunul n-a fost ridicat. Mă-ntreb deci dacă raportarea cu pricina fusese una reală. Iar pentru atare îndoială primarul Ion Lungu tocmai ne-a oferit un motiv în plus. În cadrul săptămânalei conferinţe de presă de la Primărie, edilul-şef a declarat că el nu este adeptul măsurilor radicale, contrazicându-l practic pe subalternul său Harşovschi. Ion Lungu nu vrea să se pună rău cu nimeni, mai ales că au fost şi situaţii în care Primăria a fost de-a dreptul umilită după ce a fost obligată să pună la loc un autoturism pe care-l ridicase. Să înţelegem aşadar că operaţiunea de ridicare a rablelor propusă şi începută de viceprimar nu s-a făcut în baza unor prevederi legale? Nu e bine. Cum nici inconsecvenţa conducerii Primăriei nu e bună şi nici faptul că nu se pot ridica aceste autoturisme abandonate nu e bine. Municipalitatea trebuie să lucreze spre binele comunităţii, ceea ce, în cazul de faţă, presupune dispariţia de pe străzi şi din parcările Sucevei a maşinilor abandonate, dar nu după bunul plac al vreunui edil, pe motiv că astfel de subiecte dau bine la presă. Deocamdată vedem doar că viceprimarul se face că face, iar primarul zice că nici nu va face altceva în sensul ăsta, pentru că deranjul ar fi prea mare. Aşa că mai faceţi o tură, poate aveţi noroc şi găsiţi totuşi un loc de parcare.