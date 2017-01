Știu, mi-a spus un amic, cine va fi următorul preşedinte al României! Nu mă omorî! Cine? Gabriela Firea! Pe ce te bazezi? Pe evidenţe! Și care ar fi ele? De când ninge, Firea face din zori şi până noaptea exerciţii de imagine. Unde e ea sunt şi toate televiziunile. E, zic eu, o femeie care vine din presă. Știe să vorbească. A scris şi nişte plachete de versuri. Fac şi alţii asta. De ce n-ar face-o ea, care-i de meserie?!

De ce n-o critici? – sunt somat. Tocmai din acest motiv. Nu-i prea critic pe cei care vin din presă. Nici atunci când merită? Rămân pe gânduri.

Apoi amicul meu îmi dezvoltă filmul zăpezii în Bucureşti. Firea, cu primarii de sector, cadru multiplu. Firea cu directorii de tramvaie. Cadre. Firea dă declaraţii lângă două lopeţi. Cadre. Firea dă indicaţii, dă din mâini, ştie, vorbeşte. Cheamă din adăposturi nişte oameni ai străzii şi le dă o ciorbă în Gara de Nord unde sunt toate televiziunile. Ca din întâmplare. Ăia aveau ciorbă în adăposturi, chiar mai bună, cum declară o aurolacă. De ce această abundenţă de imagine, această nevoie mai înaltă decât gerul şi zăpada de a da bine?

Am sunat, acum o oră, o cunoştinţă din vârfurile PSD. E Firea candidatul vostru la preşedinţie? Râde! De unde ştii? De la unul care face supoziţii. Și ce crezi, are dreptate? Dacă ştiam nu te mai sunam pe tine! Are dreptate? – întreb iar. Pauză. Vrei să-ţi spun la telefon? Râd.

E seară. Fosta mea colegă de presă dă lămuriri despre iarnă în cel mai greu oraş de deszăpezit în condiţii de iarnă câinoasă. Face ce au făcut şi ceilalţi. Dă afară nişte directori ai altora şi pune pesedişti. Cam aceleaşi firme primesc anual milioane de euro pentru deszăpezirea Capitalei, pe care o fac fără mare elan.

De ce iese Gabi Firea pe ecrane din oră în oră, depăşindu-şi oarecum obligaţiile? Urcă ea, într-o campanie deja începută, Dealul Cotrocenilor?

O singură televiziune o critică, spunând că-n sectorul 5 un om a fost găsit mort de frig în stradă, că o arteră principală e troienită, că mulţi oameni înjură, că nu merg nişte tramvaie. Pe ce se bazează candidatul care suie troienele grele spre Dealul Cotrocenilor? Pe faptul că a câştigat, fluierând, Capitala. Pe detaliul că e, acum, pe primul loc în toate sondajele, în timp ce Iohannis a coborât rău şi se sforţează, cam târziu, să recupereze. Dinspre liberali nu se arată, deocamdată, nimic. Pe amănuntul că, pe internet, cei mai mulţi îi dau prin terci maro pe ăi de îndrăznesc s-o critice. Ei sunt mai numeroşi decât nemulţumiţii, ceea ce înseamnă că iureşul votului nu s-a stins, victoria e imprimată în fusta fostei jurnaliste.

Și când se va topi zăpada? Vin zăpezile înflorate din vară, mult mai bune pentru cineva care ştie să le cultive, ca imagine!

Ce ar putea s-o împiedice pe Gabriela Firea să atace Cotrocenii? Cine i-ar putea fi duşman de moarte, fiindcă orice politician are duşmanii lui? Am reverificat nişte sondaje. Nu cred în sondaje, dar… Ei bine, sub ea, în top, e un personaj ambiţios, abil şi rece ca un ţurţure, care ar da orice să fie el primul. Cine-i personajul? O să-mi sun iar amicul pesedist, să-mi dea lămuriri, dar nu-mi spune la telefon.

P.S.

Nu-i cam devreme pentru o campanie care vine peste doi ani? Nu!