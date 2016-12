Dragnea, de-al dracului!

Când scriu aceste rânduri, preşedintele Iohannis n-a ieşit încă să anunţe premierul. El ar trebui să fie cel propus de Dragnea – minoritara turco-tătară Sevil Shhaideh. Din punctul meu de vedere este în regulă. Îmi plac turco-tătarele pe care le cunosc, iar colegul meu de grupă, tătar, din studenţie, era un băiat de zahăr.

Întrebările vin însă din popor, inclusiv din poporul pesedist, numeros şi derutat. Păi dacă dorea o muiere, n-o avea pe Firea, sau pe alta loială din partid? Sau nu erau îndeajuns de loiale Androneasca, Plumbuita? Dacă dorea un pesedist, din cei câţiva care s-au învârtit ca micii pe grătar prin paginile ziarelor zilele astea, ce s-a petrecut peste noapte cu ei? Nu erau penali şi au fost depistaţi brusc, găsiţi cu pete de furat cireşe în copilărie, pe pantalonii scurţi? Păreau competenţi şi supuşi liderului cu mână din ce în ce mai din fier oţelit. Li s-a deteriorat mintenaş supuşenia?

Dragnea a jucat la limită, în forţă. A dus puterea lui de driblingar până la colţul-colţurilor stadionului, driblând şi steagul de unde se bate cornerul, fără a scăpa băşica din iarbă. Bă, ăsta-i nebun? Cine exclamă asta? Un pesedist de frunte care mi-a fost coleg de şcoală şi, cu toate că ne certăm uneori, mi-a rămas amic. Nu-i dau numele, că ”nebunul” îl dă afară. Nu găsea o muiere pesedistă ortodoxă, zice el, în toată ţara asta, dacă dorea să spargă gheaţa, ungând premier o femeie? De ce a procedat astfel? Nu ne e destul un preşedinte sas, într-o ţară din care saşii au plecat încă din vremea lui Ceauşescu? Mă mir că n-a pus o vietnameză! Probabil că nu ştie niciuna.

Eu cred că Dragnea, cu nervii la pământ pentru legea aia nenorocită cu penalii, pe care şi pesediştii lui au votat-o, victorios şi înfrânt personal, în acelaşi timp, a forţat până la a sfărâma tot, uşa, casa în întregime. E testul suprem cu politicienii, cu ţara, cu el însuşi. L-a făcut şi i-a ieşit. Cel puţin aşa mi se arată. Iohannis nu văd ce motive ar invoca pentru a se pune de-a curmeziş. Că-i fina lui Dragnea? A fost – că la musulmani nu merge cu fina şi naşul – martor, girant al măritişului femeii. Și? E musulmană? Și? Nu e jihadistă, e născută aici, are nişte relaţii cu Siria, printr-un membru al familiei, dar cu Siria are relaţii mai strânse decât ea Raed Arafat, născut acolo, iar românii au ieşit în stradă să-l apere.

Din toate acestea rezultă că Dragnea a făcut o propunere în totul viabilă. Dar întrebarea pesedistului rămâne. De ce n-a pus o vietnameză sau malgaşă? Pare a fi vorba de frondă şi mai puţin de loialitate. Femei loiale sunt încă în această ţară, chiar şi loiale lui Dragnea, nu doar musulmane, cu toate că mustăciosul poate fi şi el tras în piept, dincolo de religie şi chiar de sex.