Isteria s-a terminat cu un mare fâs. Aşa cum era de aşteptat, nici de data asta nu a explodat mămăliga. Românii au penibilul în ADN şi nu se sfiesc vreodată să arate asta. Cu mic cu mare, ca oile, au "protestat" din nou fără vreo finalitate. În afară că şi-au umplut telefoanele cu selfie-uri din mijlocul drumului, ce naiba au realizat?

Eu unul latru de câţiva ani pe toate canalele unde am acces despre multe probleme. De la câinii vagabonzi până la vaccinare. De la nesimţirea unora şi prostia din jur până la drumuri. De la mâncarea scumpă şi proastă până la mizeria din jur. Şi? De acord, la fel de penibil sunt şi eu, că doar nu fac parte din vreo specie extraterestră. Însă îmi va trece cât de curând. Mult zgomot pentru nimic. Aţi simţit fiecare dintre voi, protestatari de facebook, inutilitatea opiniei publice. Aţi afişat doar vrăjeala aia cu "am tras un semnal de alarmă". Pe bune? Voi aveţi expresia asta care vă caracterizează impotenţa mioritică, iar cei care ne conduc au echivalentul. Celebrul "vom face". Diferenţa e că ei câştigă voturi şi bani cu ea. Voi câştigaţi like-uri. Care-i prostul?

Vă spun sincer că nu vom avea vreodată autostrăzi. Nu numai în regiunea asta oropsită. Nici în ţară nu va fi mare brânză. Sunt multe motive. Dezinteresul decidenţilor. Oculta care, după unii, lucrează la menţinerea României într-o stare de subdezvoltare cronică. Lipsa muncitorilor calificaţi. Că nu poţi face un proiect de asemenea anvergură cu toţi neica nimeni. "Pricepuţii la orice", care au mai rămas în ţară. Vreţi exemple? Uitaţi-vă în jur. Cu ce firme să construieşti? Cu astea care nu sunt stare să alinieze un canal la nivelul asfaltului? Dar, nah, câştigă licitaţii sau dau în judecată statul când nu câştigă. Doar aşa, de răutate şi ca să blocheze orice. Cu muncitori care sprijină lopata când nu-i vede "şeful" şi de multe ori, chiar împreună cu el? Cu "minţi luminate" care fac ziduri în mijlocul străzii sau pun borduri de un metru, să ai unde îţi rupe maşina sau picioarele? Cu autorităţi luate permanent prin surprindere când ninge sau plouă mai tare? Că paralizează tot de la 10 cm de zăpadă pe drumuri. Cu din ăştia vreţi voi să modelaţi ţara? Ăştia să vă aducă vouă civilizaţie? Mă îndoiesc profund.

Nu suntem în stare să-i tragem de mânecă pe liderii de la nivel local să repare naibii drumurile astea de banană pe care le avem. Să ne asigure parcări. Să ne asigure un transport public eficient. Aveţi impresia că îi veţi putea determina pe cei de la Bucureşti să vă bage în seamă? Voi aţi căscat bine ochii? Aţi văzut câtă nesimţire e pe acolo? Îţi dă Europa bani, ţie ţară cică membră UE. Şi tu nu-i vrei. Că, nah, trebuie justificaţi până la ultimul cent. Mai bine facem noi un parteneriat public privat, un fel de cumetrie românească în care toţi au de câştigat. Ce ne trebuie nouă fonduri europene? Deh, când ai cu ce, nu ai cu cine.

Marea majoritate a votat pentru pensii şi salarii mărite. Ce contează că măririle astea nu vin din creşterea producţiei interne ci din împrumuturi rostogolite? Nouă să ni se dea. Ne facem că muncim, dar vrem să ne îmbuibăm cu de toate.

Istoria e ciclică. Mai ştiţi criza din 2008, da? Imensul balon pe care-l umflă guvernanţii acum va plesni la un moment dat. Deja se vorbeşte de concedieri în sistemul bugetar. De ce? Că recesiunea bate la uşă, de aia. Deocamdată am generat doar inflaţie. Ce luaţi pe mere daţi pe pere. Când tragi linia, ce am produs în afară de adaos comercial? Nimic. Cum poţi avea creştere sănătoasă? Prin investiţii. Noi nu suntem în stare să reparăm câteva drumuri şi credeţi că vom fi capabili să facem autostrăzi? Să generăm locuri de muncă şi să ridicăm ţara din şanţ? Cu şi pentru cine? Pentru patrioţii de internet? Pentru tfl-iştii care nu înţeleg nimic din nimic? Pentru pensionarii care mai mult stau pe la cabinetele medicale? Pentru lăcustele care devastează doar magazinele de crăpare? Când o ţară are bibliotecile goale şi starea de igienă, educaţie şi sănătate a populaţiei ei e precară, e evident faptul că se află în lumea a treia, nu în civilizaţie, aşa cum are pretenţia.

Contează toate astea? Sunt convins că nu. Mai dăm un like, mai facem un selfie de la "proteste" şi apoi mergem să mâncăm, că altceva nu ne duce capul. Cel care a construit metrul simbolic de autostradă a strâns în jurul lui, pentru un sfert de oră, foarte multă lume. Şi? Ce mare scofală? Evenimentul ăsta e ca o picătură de cerneală într-un ocean. Se vede un timp, dar nu-i schimbă culoarea.

Discursul de la Bucureşti, de peste 30 de ani, indiferent de culoarea politică este "Noi dezvoltăm ţara. Aducem prosperitate şi bani mai mulţi românilor". Uitaţi-vă bine în jur. Asta e dezvoltarea promisă. Exodul populaţiei active. Poate au plecat să-i înveţe pe alţii cum să se dezvolte şi ei. Poate n-au mai suportat atâta bine în ţară. Au plecat din cauza nivelului de trai prea ridicat, nu? Şi au lăsat în urmă drame. Au lăsat în urmă o ţară de copii şi moşnegi. O ţară anemică şi muribundă. La cheremul necrofagilor.

Pentru tot ce e în jur suntem responsabili fiecare dintre noi. Avem ce merităm. Aici ne-a adus nepăsarea şi viaţa vegetală în care ne complăcem de atâta vreme. Ţara asta e după chipul şi asemănarea noastră. Nu mai căutaţi vinovaţi. Doar uitaţi-vă în oglindă.