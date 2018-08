Andiamo la hram!

Da! Mi-am pierdut din nerv. Mi-am pierdut din aplomb. Mi-am pierdut o mare parte din capacitatea mea de indignare. Mi-am pierdut limbajul cu care înfieram multe situaţii care mi se păreau strigătoare la cer. Însă nu mi-am pierdut vreodată capacitatea de a vedea ceea ce se întâmplă în societatea asta.

Foarte multă lume e împărţită. Nu numai la nivel mediatic. La nivel individual, o copleşitoare majoritate alege să fie de o parte sau alta a fenomenului #rezist. Fenomen pe care eu nu-l înţeleg. Şi vreau să fiu foarte clar aici. Nu sunt nici pro, nici contra. Mi se pare doar o mare pierdere de energie într-o direcţie lipsită de sens. De ce nu protestăm pentru chestiuni de care ne izbim zilnic? Cum ar fi preţul căldurii iarna. Cum ar fi infrastructura inexistentă, dar veşnic promisă. Cum ar fi preţul enorm al gazelor naturale, al curentului electric, al carburanţilor, care, fie vorba între noi, sunt de proastă calitate, aşa ca orice consumăm în ţara asta. Să vă dau un exemplu din practica mea medicală. Am observat o strânsă legătură între anumite modificări fizice la copii şi alimentaţie. Nu se poate ca la băieţi de 7-8 ani să le crească deja păr pe picioare ca la adulţi. Nu se poate ca fetiţe de 10-12 ani să aibă glande mamare atât de dezvoltate încât ar complexa o parte semnificativă a populaţiei feminine adulte. Sunt absolut convins că îngurgităm alimente tratate cu hormoni sau excipienţi care induc modificări hormonale. Să vă mai spun de gastrite la vârste fragede? Să vă mai spun de tot felul de alergii rebele şi chinuitoare? Să vă mai spun de incidenţa diabetului, cancerului sau obezităţii? La vârste din ce în ce mai fragede. Repet că poate nu uitaţi astea. Suntem ceea ce mâncăm şi ceea ce gândim. Uitaţi-vă în jur! Vă place ce vedeţi?

Mă lasă rece penalii. La cum trăim şi la cum suntem forţaţi să ne descurcăm, toţi putem deveni penali. Mă lasă rece doctrinele politice. Mă lasă rece nemulţumirea unora sau mulţumirea altora. Aţi vrut democraţie. Aţi vrut drept la opinie. Aţi vrut alegeri libere şi, nu-i aşa?, democratice. Ăsta e rezultatul lor. Vă convine sau nu, avem conducătorii pe care-i merităm. Degeaba vin Giovanni şi Constantino la demonstraţii. Mai bine andiamo la hram! Singura şansă ca ţara asta să se apropie de civilizaţie ar fi să aibă un conducător adevărat. Unul în care să se regăsească Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu şi Carol I.

Sunt unul din cei care militează pentru întoarcerea definitivă a celor plecaţi la muncă în străinătate. Sunt unul din cei care poartă o mare tristeţe pentru faptul că 4 milioane de români au luat calea pribegiei. Sunt unul din cei care susţin necondiţionat ideea că după atâtea milenii de evoluţie a fiinţei umane şi a societăţilor în care s-a organizat a venit vremea să avem parte de normalitate. Aşa cum e în alte ţări. Sunt unul din cei care susţin cu înverşunare faptul că nu avem nevoie de globalizare. Că ne putem descurca foarte bine în ţara noastră. Cu ce avem. Cu ce putem produce. Cu inteligenţa nativă cu care suntem înzestraţi. Cu enorma capacitate de adaptare pe care am dovedit-o de-a lungul istoriei.

Să fim învrăjbiţi, să fim bolnavi şi dependenţi de un stat social e visul oricărui politician care are intenţia de a "conduce" poporul ăsta. Ei, politicienii, ne-au vândut Europei. Ne-au distrus industria, agricultura, armata. Ne-au "privatizat" toate resursele. Ne-au lăsat fără drumuri. Că vorbim de şosele sau căi ferate. Ne-au învăţat că totul se reduce la comision. Ne-au lăsat cu un sistem de sănătate subdimensionat şi cu un sistem de învăţământ care produce doar emigranţi. Ne-au forţat să ne vindem pământul, tocmai pentru că alternativa e paragina. Ia încercaţi voi să cumpăraţi pământ roditor în Elveţia sau Germania. Ia încercaţi voi să le defrişaţi munţii. Aşa-i că aţi păţi chestii deloc plăcute? Ne-au învăţat să ne lăsăm dominaţi şi să îmbogăţim lanţuri de magazine sau farmacii. Ne-au învăţat că tot ceea ce era împotriva firii şi a naturii a devenit normal şi, poate în viitor, obligatoriu. Ne-au alungat din ţară cei mai buni oameni, tocmai pentru că nu sunt în stare să le ofere nimic. De 30 de ani se întâmplă toate astea. Credeţi că are vreo importanţă sub ce siglă sau doctrină îşi ascund incompetenţa şi incapacitatea de a gândi în interesul poporului? Absolut niciuna. Mai credeţi că prezenţa masivă la vot e o soluţie?

Avem nevoie de drumuri, de spitale, de şcoli. Avem nevoie de locuri de muncă. Avem nevoie de educaţie şi bun-simţ. Avem nevoie de disciplină. De încredere în reprezentaţii statului. Avem nevoie de un lider. De un reper. Din păcate încă nu s-a născut. Continuă în schimb să se nască generaţii condamnate la emigrare. Generaţii care vor învăţa foarte repede să dea un giro să cumpere quatro micii con muştar. Şi vor mai învăţa ceva de la stăpânii occidentali. Că nu poţi să te dai şmecher în faţa cuiva care te ştie de când erai fraier.