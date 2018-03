Ierni şi ierni. Erau cândva temperaturi de - 25 grade toată ziua. Erau zăpezi de jumătate de metru peste tot. Pe şosele erau mormane de gheaţă. Vântul sufla cu putere. Drumurile principale erau practicabile, dar cele secundare, mă refer la cele comunale, erau ca o junglă virgină. Mi-au povestit câţiva bătrâni cum în urmă cu vreo 50 de ani îşi făceau tuneluri cu lopeţile pentru a ieşi din case. Satul devenea un adevărat labirint.

Noi ne indignăm acum pentru 10 centimetri de zăpadă şi facem apoplexie pentru că nu e asfaltul "la negru" în plină iarnă. Ca să nu mai spun de maşinile moderne, prevăzute cu tot felul de sisteme. De la servodirecţie la computer de bord. Chestii care fac şofatul mai uşor. Unii înfruntau ierni cumplite în celebra Dacie. Fără atâtea fiţe şi pretenţii.

***

Dacia 1310. Galbenă. "Tunată". Un volan de Renault. Un aparat de căldură cu antigel în interior. Jucăria asta era capabilă să aducă temperatura la 50 de grade. Ce mai? Piesă luată de pe un Golf. Asta pentru că sistemul de "climatizare" al acestui coşciug pe roţi funcţiona invers. Vara dădea numai aer cald şi iarna doar rece. Mecanicii care au văzut-o mi-au spus clar că nu îşi explică fenomenul. Nu-i nimic. I-am adus eu îmbunătăţiri.

Cauciucuri de iarnă? Nu aveam aşa ceva în vocabular. Doar intermediare. Bune pe orice vreme. Rulate până la sârmă. Confort? Nici cuvântul ăsta nu-l cunosc. Înăuntru bate vântul destul de intens. Dacă plouă mai tare, apa se infiltrează parşiv. Dacă plouă toată noaptea, a doua zi câteva frumoase bălţi se formează sub scaune. Bălţi în care nişte băieţi buni de la mine de la bloc mi-au pus peşti. Când am intrat în maşină nu ştiam ce se aude. Până i-am văzut înotând graţios. Chiar am fost sunat şi întrebat dacă plouă cu peşti. Să am răbdare. Că poate plouă şi cu bani. Greşeam că nu încuiam maşina vreodată. Am găsit chiar un vagabond într-o dimineaţă. Omul a fost fin. A dormit. A ascultat muzică. Dar nu mi-a furat ceva. Chiar mi-a lăsat. O duhoare care nici cu foc nu a mai ieşit. Un rafinat, ce mai.

Drumul european spre cabinet? Plin de gheaţă. Cu maximum 40 km/h se putea circula. Gheaţa te arunca în toate părţile şi şanţul îţi făcea din ochi, aşteptându-te răbdător. Parbrizul îngheţa, aşa că la fiecare 10 minute trebuia să mă opresc şi să-l curăţ. Minunate condiţii. Când am intrat pe drumul comunal am simţit ce înseamnă să şofezi la Polul Nord. Zăpadă imensă. De la 40 am trecut la 20 km/h. Mă simţeam ca un camionagiu al gheţurilor. Aparatul meu minune de încălzit îşi făcea treaba. Doar că la picioare eram ud complet, aerul cald neajungând şi pe la podul pedalier.

Pe drum drept m-am descurcat foarte bine. Însă partea cea mai grea abia acum urmează. O vale şi o rampă. Toate în curbă. Acum să te văd! Mă opresc să evaluez situaţia. Cobor. E un ger de îmi îngheaţă plămânii. Studiez atent relieful. Zăpada are cam 40 de cm. Fiind primul care se aventurează la ora asta, nu văd vreo urmă. Nici autobuzul nu a trecut. Nu mă las intimidat. Știu ce am de făcut. Să accelerez la vale şi la piciorul rampei. Inerţia va face totul apoi.

Pornesc. Prind viteză. Strâng volanul. Ajung la piciorul rampei. Și... mă opresc. În şanţ. Maşina uşoară. Viteza mare. Zăpada imprevizibilă. Rezultatul era predictibil pentru un om raţional. Rapidă inspecţie a pilotului. Sunt întreg. Două babe curioase mă privesc de la geamul unei case. Mă abţin să înjur. Aprind o ţigară. Șanţul e plin de zăpadă îngheţată. Scot preşurile şi le pun sub roţile din faţă. Am văzut eu într-un film asta. Ambalez motorul şi dau drumul brusc la ambreiaj. Preşurile sar şi maşina e din nou pe drum. Sunt decis să îmi iau din nou demaraj.

Într-un sfert de oră ajung de unde am pornit. Calm. Aprind o ţigară. Privesc dealul cu ciudă. Am de gând să-l abordez cu viteza maximă a hârbului. Aceasta este de 70 de km/h. La vale. Mi-am jurat că dacă mă prinde radarul cu mai mult, îmi pun procesul-verbal în ramă. Turez puternic. Pistoanele dau să iasă prin capotă. Nu contează. Acum e între mine şi nenorocitul ăsta de deal. Accelerez. 40. 50. 60. Și, în sfârşit, fenomenala viteză de 70. Mă simt ca Luke Skywalker. Adrenalina îmi dă bice. Nu ţin cont de nimic. Rup zăpada. Viteza e în continuare mare. Urc dealul ca o rachetă. Când ajung în vârf simt că zbor. Am prins o bucată mare de zăpadă îngheţată care m-a desprins cam 30 de cm de la sol. Ca la trambulină. Aterizez în câteva secunde. Și... se opreşte tot. Și motor, şi căldură, şi cursa mea infernală. Au căzut siguranţele. Toate. Pe jos. Habar nu am cum să le pun la loc. Și sunt -25 afară. Acum să te văd, deşteptule. Mereu mă îmbărbătez în situaţii dificile.

Aprind o ţigară şi privesc în gol, aşteptând ca hipotermia să mă activeze şi să-mi dea idei. Bate cineva în geam. E o băbuţă. Pun pariu că e una din cele care mă priveau din casă.

- Măi băiete, dar ce umbli pe drumuri la ora asta?

- Am treabă, mamă. Mă duc la dispensar.

- Și nu poţi să aştepţi să treacă lama? De ce te chinui aşa?

- Trece?

- Uite-o, îmi spune bătrâna.

Îmi pică faţa. Utilajul curăţă aşa frumos că-mi vine să plâng de ciudă. Mai am însă o problemă.

- Bunică, ştii cumva să pui siguranţele la maşină?

Întreb aşa, de formă.

- Am un nepot care toată ziua repară maşini. Îl chem îndată.

M-a luat bătrâna în casă. Mi-a dat ceai. A venit şi nepotul. În jumate de oră eram din nou pe drumul curăţat de lamă.

Mulţumesc, bunică dragă, oriunde ai fi acum.