Sunt pe lumea asta tot felul de meserii. Unele mai uşoare, altele mai grele. Unele necesită pregătire continuă, altele doar o manualitate extraordinară. Pentru a stăpâni domeniul în care ai ales să munceşti ai nevoie să înveţi. Să ştii ce ai de făcut.

Nu există exemplu mai bun ca medicina, domeniu în care este absolut obligatoriu să înveţi continuu. Dacă vrei să o practici serios. Dacă vrei să poţi purta halatul alb. Vreau să vă vorbesc astăzi despre ce presupune să ajungi doctor. Să spunem că ai un copil care vrea să facă Facultatea de Medicină. Are nevoie să se mute într-un centru universitar. Să luăm ca exemplu Iaşiul.

Studentul are nevoie de un loc în care să stea, de acord? Ce să vezi? Chiria este de 200 de euro lunar. Mai are nevoie de mâncare, nu? Alte 200 de euro. Mai este nevoie de achitat întreţinerea. Facem o medie de 50 de euro lunar. Mai are nevoie de haine, că doar nu poate merge cu aceeaşi pereche de pantaloni şi aceeaşi cămaşă. Fără fiţe şi fără cine ştie ce firme, toate astea îl ajung 50 de euro. Repet, la modul normal şi decent. Mai adăugam deplasările la facultate cu transportul în comun, că la 200 de euro nu găseşti un loc în centrul oraşului. Facem o medie de 30 de euro lunar. În afară de ceea ce se predă la facultate, studentul mai are nevoie de cărţi şi alte materiale suplimentare. Din ceea ce ştiu, minim 50 de euro investeşte în fiecare lună. Un telefon cu abonament, internet, poate un abonament la cablu tv. Să spunem că toate astea costă 30 de euro lunar. Toate astea sunt cheltuieli minime. La un calcul simplu ajungem la suma de 7320 de euro anual. Facultatea de Medicină durează 6 ani, ceea ce înseamnă că studentul are nevoie de 43.920 de euro. Atât costă să termine facultatea. Am vorbit până acum despre un student care nu are de plătit alte taxe. Dacă este repartizat pe locurile cu taxă, mai are de achitat 1666 de euro anual. Adică 9.996 de euro în şase ani. Surpriză. După ce ai terminat facultatea, este obligatoriu să faci rezidenţiat. Aceleaşi cheltuieli, înmulţite cu 5 ani, cât durează în medie o specializare. Adică 36.600 de euro. În total, un medic specialist a investit în el 80.520 de euro. Atât costă un medic în România. Menţionez că am făcut calcule luând în considerare strictul necesar. Fără vacanţe, fără maşină, fără cluburi, fără alte distracţii ale tinereţii, pentru că toate astea costă suplimentar.

Statul român a declarat prin reprezentanţii săi competenţi că a cheltuit 3,5 miliarde de lei (770 milioane euro) pentru a forma 43.000 de medici, care au plecat în străinătate. Asta înseamnă 17.906 euro per medic. În 11 ani. Adică 1.627 de euro pe an. Faţă de 7.320 de euro pe an, cât investesc părinţii într-un viitor medic, ce înseamnă? Cine investeşte mai mult? Şi atunci, cum vii tu, stat, să te plângi că îţi pleacă medicii? Cine a pierdut mai mult? În condiţiile în care din taxele pe care le plătesc aceiaşi părinţi a investit şi aşa-numitul stat.

După ce ai investit 80.000 de euro în 11 ani, ajungi specialist cu un salariu de 3.200 de lei lunar. O rată prin programul "Prima casă" la un apartament modest te ajunge 350 euro pe lună, timp de 25 de ani. Adică jumătate din salariu. Deci tu, medic specialist, trebuie să supravieţuieşti cu puţin peste 1.300 de lei lunar. Nu mai vorbim de faptul că cei 80.000 sunt bani investiţi de părinţii tăi pentru binele comunităţii, pentru că în România nu îi vor vedea vreodată înapoi. Investiţie sortită eşecului pentru că, aşa cum ştim, doctorii sunt supuşi unui mare risc de a deveni penali, la „reclamaţia” oricărui analfabet fără dinţi în gură, care are impresia că nu a fost suficient pupat în cur. Adică tu, părinte, după ce ai investit atât în copilul tău, numai tu ştii cum, stai stresat că poate îl vezi arestat, terfelit, acuzat.

Ce variante ai tu, medicule specialist? Din păcate, doar două. Ori foametea sau şi puşcăria în România ori decenţa şi respectul în străinătate. De ce naiba ai alege prima variantă? Să fii şi cu banii luaţi şi cu cătuşele pe mâini. Nu am vorbit despre pâinea neagră pe care o mănâncă rezidenţii. Promit că abordez subiectul într-un articol viitor.

Câţi dintre voi au investit atâţia bani în pregătire? Câţi dintre voi sunt capabili să înveţe o viaţă întreagă? Câţi dintre voi au curajul de a practica în ţara asta în care oricând poţi deveni imputabil, amendabil sau chiar penal?