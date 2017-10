Viaţa asta care cică a fost dată pentru suferinţă e plină de surprize. Uneori plăcute, alteori nu. Însă fiecare secundă are în ea ceva magic. Păcat că în cea mai mare parte a timpului nu ştim să o preţuim. Abia când suntem pe cale de a o pierde, în cazul unei boli cumplite, ne dăm seama cât de mult o iubim. Frumuseţea vieţii constă uneori în numărul de visuri pe care le purtăm înăuntrul nostru.

Toată activitatea mea de scriitor a fost şi este o pledoarie pentru cărţi. Pentru citit. Pentru efort intelectual. Nu vreau să vorbesc acum despre importanţa cărţilor. Nu oricine pricepe. Nu oricine e capabil de o asemenea trudă. Fiecare volum este o poveste. Fiecare poveste are în ea gândurile şi visurile autorului.

Este şi cazul celui mai nou volum al meu, Olympus Mons. Acesta conţine o culegere de povestiri SF. O colecţie de drumuri printre stele. Speranţele pe care mi le-am pus mereu în rasa umană. Rasa care e încă departe de a câştiga pariul cu viaţa, cu Universul, cu ea însăşi. Titlul este dat de cel mai înalt munte din sistemul solar. Olympus Mons se află pe Marte şi are o înălţime de 22 de kilometri.

Suntem preocupaţi cu privitul în jos, cu goana după a avea, cu răutăţile, cu invidia, cu lipsurile, cu sărăcia, cu boala, cu multe altele. Prea ocupaţi pentru a privi în sus. La stele. La Univers. La locul nostru într-o galaxie oarecare. Una din multe altele. Cu nimic mai spectaculoasă. Prea ocupaţi pentru a vedea că stelelor nici măcar nu le pasă de noi, cei care ne credem buricul Creaţiei.

Am strâns în acest volum multe idei. Multe imagini despre cum ar arăta rasa umană dacă ar deveni spaţială. Despre ceea ce am găsi dincolo de lumea noastră. M-am documentat pentru fiecare povestire şi am lăsat imaginaţia să facă restul. Îmi doresc foarte mult să împart cu voi, cei care mă citiţi şi urmăriţi, toate acestea. Îmi doresc să vă duc printre stele.

Lansarea volumului va avea loc sâmbătă, 28 octombrie, ora 13, la Observatorul Astronomic Suceava. Îl veţi putea achiziţiona de la reprezentanţii editurii Pavcon, cea care a făcut posibilă materializarea lui. Bineînţeles, tot atunci veţi putea obţine şi autograful autorului.

Într-o lume în care suntem din ce în ce mai dependenţi de televizor şi internet, cărţile şi-au pierdut din atracţie. Cu tristeţe spun asta. Suntem din ce în ce mai puţini cei care citim. Vă aştept să ne cunoaştem. Să schimbăm idei şi să vorbim despre câte-n lună şi stele. La propriu.

Volumul poate fi comandat şi online, pe pagina mea de facebook fiind deja link-ul. Vă invit aşadar la o călătorie prin spaţiu, prin timp, prin locuri în care legile biologiei, aşa cum le cunoaştem pe Pământ, nu sunt neapărat valabile. Voi fi onorat să vă am alături de mine în aceste exerciţii de imaginaţie.

Doar eliberaţi-vă mintea şi lăsaţi-mă să vă duc printre stele.