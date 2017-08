Doctor "google"

Aş pune cuvintele în cui întocmai ca boxerii mănuşile. Într-o societate în care prostul satului devine lider de opinie pe net, coagulând alţi asemenea lui, cuvintele sunt ca diamantele în albia de porci. Îmi e tare lehamite de atâta prostie. Există fiinţe care nu sunt în stare să citească o carte. De la început până la sfârşit. Fiinţe care se exprimă cu mare greutate în limba română. Pentru asemenea creaturi e un efort imens să descifreze şi înţeleagă o etichetă de pe un produs. Dar, nah, ăştia au drept de vot. Ăştia sunt vocali. Ăştia sar în sus pentru tot felul de inepţii. Inventate ori inoculate de alţii asemenea lor sau cu interes să-i bage în vizorul public.

Mai periculoasă ca lipsa informaţiei este informaţia neînţeleasă. Informaţia trunchiată. Sunt convins că un om care nu are antrenamentul efortului intelectual, care nu are capacitatea de a face conexiuni, care nu are câţiva ani de studii, nu-şi poate da cu părerea despre un subiect. Ca medic, nu pot explica în zece minute unui pacient şase ani de facultate şi cinci de rezidenţiat. Şi nici zeci de mii de pagini de specialitate nu citite ci învăţate. De asta e nevoie de încrederea lui în halatul alb. Pentru mine situaţia e uimitor de simplă. Ai deschis uşa cabinetului, accepţi din start că eu ştiu mai multe ca tine. Că îmi asum să pierd tot dacă tu păţeşti ceva din vina mea. De asta nu intru în polemici. Nici pe internet, nici în practica medicală. Nu accepţi principiul ăsta, eşti liber, tu „păreristule”, tu „informatule”, tu „autodidactule” să mergi la altcineva. Eu nu sunt curios de „aerele” tale. Pentru că sunt ocupat să tratez bolnavi. Nu am timp să conving tot felul de bizoni despre oportunitatea unor manevre medicale.

Urlă presa şi aşa-zisa „opinie publică” atunci când un medic se răsteşte la un pacient. Şi toţi vor mazilirea lui. Când urlă tot felul de scursori la un medic sau când este agresat sau când munceşte peste limita fiziologică, unde sunteţi toţi ăştia? Toţi „indignaţii” de profesie. În tot ceea ce scriu apăr halatul alb. Nu breasla. Ca să omorâm oameni nu e nevoie să facem Facultatea de Medicină. Nu! E suficient să ai gura mare ca să poţi manipula. Să vă dau un exemplu. Ce vedeţi la televizor? Eşti constipat? Nu-i problemă. Vino la farmacie şi îţi dăm ceva de nu-ţi vor ajunge sulurile de hârtie igienică. Ai diaree? Fără grijă! Vino la farmacie şi îţi dăm ceva de ţi se atrofiază colonul. Ce faceţi voi ăştia „deştepţi şi informaţi”? Daţi năvală, nu? Fără să aveţi măcar habar că o diaree sau o constipaţie sau alternanţa lor poate însemna prezenţa unui cancer de colon. Dar luând medicaţie aiurea pentru simptome, eliberată, nu-i aşa?, fără prescripţie medicală de unele fătuci cu trei ani de şcoală postliceală, îl mascaţi cu succes. Şi ajungeţi în fază terminală în floarea vârstei. Şi apoi rageţi că medicii sunt proşti. Că nu ştiu să vă salveze. Aşa-i că sulurile alea de hârtie igienică ar trebui folosite de mulţi pentru a se şterge la gură după ce vorbesc?

Nu pot eu, neica nimeni, să-mi dau cu părerea în domenii precum matematica, fizica nucleară, astrobiologia şi multe altele. De ce? Pentru că nu am pregătirea şi experienţa necesare. Asta în primul rând. Apoi, din bun-simţ. Din recunoaşterea acestei ignoranţe. Aici se face diferenţa între oamenii educaţi şi cei care se dau atotştiutori fără să fie capabili să înţeleagă măcar câteva rânduri, ca să nu mai vorbim de principii, din orice domeniu. Însă ei urlă. Ei combat.

E o mare debandadă şi un mare haos. În primul rând în capul oamenilor. Lipsiţi de repere. Lipsiţi de valori. Îndobitociţi de inechitate. Medicii şi profesorii sunt pe cale de dispariţie pentru că nu mai are nimeni nevoie de ei. Sunt curios totuşi câţi din cei care combat aşa vehement orice refuză tratamentele medicale în situaţii grave. Tu „inteligentule”, tu „păreristule de net” ce faci când nu mai poţi respira normal? Când ai un infarct. Sau un accident vascular cerebral. Sau un cancer. Sau un diabet. Ce faci atunci? Tot aşa tare ţipi că medicina modernă şi medicii doar te omoară? Şi atunci ştii tu mai bine cum să te tratezi? Şi atunci ai „opinii”? Sau nu mai ştii cum să te uiţi la halatul alb, în speranţa că îţi va salva viaţa? Ştiţi ceva? Halatul alb nu face discriminări. Adevăratul halat alb nu are buzunare pentru plicuri. Halatul alb te vizitează după operaţie, nu cei care te-au minţit şi manipulat o viaţă. Că nu le mai eşti folositor.

Când mergeţi într-un club să vă distraţi voi dând din buci, tot aşa pretenţii de mari aveţi să fiţi informaţi? Urlaţi şi atunci că sunteţi împotriva mâncării şi băuturii, dacă nu vi se prezintă provenienţa lor? Măcar de ieşiri de urgenţă întrebaţi? Aşa-i că nu? Acceptaţi din start că patronul e responsabil de siguranţa voastră, corect? Băgaţi în voi ca sparţii orice. Chestiile alea pline de conservanţi şi tot felul de condimente, împreună cu alcoolul, sunt minunate pentru sănătate, nu? Când vă duceţi la saloanele de cosmetică şi vă scobesc sau vă epilează alea peste tot, vă puneţi măcar în treacăt problema că poate luaţi ceva de pe acolo? Mai mult sau mai puţin veneric. Dar, nah, ea e doamna coafeză. Nu poate greşi. Ea vă garantează siguranţa. Că doar nu e vreun criminal de medic care stă geană să vă omoare pe voi şi progeniturile voastre. Şi în toate locurile astea şi multe altele achitaţi fără să crâcniţi. Însă când e vorba de sănătate, toţi ştiţi mai bine. Totul vi se cuvine. Totul e gratis. Că doar ce? Statul, adică alţii, să plătească. Doar că respiraţi voi. Tu "informatule", când ţi-ai făcut ultima oară un control preventiv? Sau nici astea nu sunt bune? Sunteţi, o mare parte din cei care faceţi parte din societatea asta, doar nişte euglene. Tu "mămica de net", care abia ştii alfabetul, dar eşti mare doamnă în mintea ta, când mergi la farmacie şi ceri antibiotice sau "ceva pentru ăsta mic că are roşu în gât", aşa-i că nu îţi imaginezi că medicaţia administrată aiurea unui copil îi poate aduce daune severe sănătăţii peste ceva ani? Sau, nah, Doamne fereşte să mergi la medic cu el. Lasă că ştie fătuca de la farmacie mai bine. Şi deşteptofonul tău.

Ţara în care sunt farmacii din doi în doi paşi. Ţara care are cel mai mic consum din UE la săpun şi hârtie igienică. Ţara în care toţi se pricep la orice. Ţara în care încă mai ies Sfinţiile Lor cu icoane prin târg să se roage pentru ploaie, iar turma îi urmează hipnotizată ca să vadă "minunea". Ţara în care există copii care cerşesc la intersecţii fără ca "instituţiile statului" sau "opinia publică" să ia atitudine. Ţara în care vi se poate întâmpla orice. Asta a creat mintea voastră. Atât v-a dus capul. Asta lăsaţi moştenire copiilor pe care-i ascundeţi de medici. În ţara asta ar trebui schimbat jurământul lui Hipocrate. Ar trebuit adaptat la "specificul românesc". La ăştia prea mulţi "doctori google" pe metru pătrat.