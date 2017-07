Democraţia asta de faţadă a adus în România dreptul la opinie. Un mare rău. Pentru că nu toţi sunt capabili de o opinie. Pentru că nu-i duce mintea. Pentru că nu sunt informaţi corect. Pentru că sunt manipulabili. Pentru că le toarnă venin în urechi cine ştie ce incompetenţi, la fel ca şi ei, total pe lângă subiect. Dreptul ăsta la opinie a băgat în mormânt 31 de copii şi a îmbolnăvit de rujeolă 8.000. Pe motiv că unii au considerat că au dreptul de a-şi bate joc de copiii lor, aşa cum Natura şi-a bătut joc de ei făcându-i atât de tâmpiţi.

Sunt forme de viaţă care fac umbră pământului degeaba. Şi din păcate aparţin rasei umane. Asemenea criminali ar trebui să stea acolo unde le e locul. Într-o rezervaţie. Să se descurce singuri. Pe principiul „Statul nu vă cere nimic, dar nici nu vă dă nimic. Trăiţi cum vreţi.” Aşa ar merita toţi ăştia plini de opinii care omoară copiii. Şi să fie trataţi în rezervaţia aia de cei care fac ruşine halatului alb, având aceleaşi „opinii” ca şi ei. Cum e un aşa-numit medic stomatolog care îşi dă cu părerea despre vaccinare, dezvăluindu-şi incompetenţa. Ce treabă are dentina cu imunologia? Dar, nah, ăsta e doctor. Sper că nu pentru mult timp. Sunt total de acord cu propunerea DSP-ului de a-i retrage dreptul de liberă practică. În rezervaţii nu ai nevoie de el.

Nu am ezitat vreodată să spun ceea ce mă deranjează în sistemul ăsta de sănătate atât de hulit de unii care au opinii fără ca măcar să cunoască multe dintre disfuncţionalităţile care s-au născut tocmai din cauza unor legi proaste. Dar aşa suntem noi. Ne inflamăm şi apoi ne stingem. Întâi urlăm şi apoi gândim. Nah, dacă avem cu ce. E prima oară, în 17 ani de practică medicală în linia întâi, când văd interes din partea Ministerului Sănătăţii. E prima oară când văd că o problemă e abordată corect. Logic şi cu bun-simţ. Sunt peste 200.000 de copii nevaccinaţi în ţara asta de marmeladă. Sunt judeţe care au acoperire vaccinală sub 50%. Nu a interesat pe nimeni până acum. Ştiţi foarte bine că nu am simpatii pentru vreo tabără sau vreun guvern. Rămân la părerea că suntem de mult vânduţi ca sclavi unei Europe decadente. Însă văd limpede că există interes acum pentru a lua atitudinea corectă vizavi de vaccinare. Vizavi de viaţa copiilor. Vizavi de prostia unor aşa-numiţi părinţi. E simplu. Toleranţă zero pentru criminali. Ăştia sunteţi voi cei care prin dreptul vostru la opinie şi la exprimare liberă aţi perpetuat un comportament criminal. Eu unul nu sufăr de boli de prostată, aşa că vă las să vă imaginaţi ce proces fiziologic îmi declanşează opiniile voastre. Că tot veni vorba, să vă mai spun ceva. Nu corupţia ucide. Prostia ucide. S-au dus vremurile când prostia doar durea.

Prin vaccinare s-au eradicat boli. Continuaţi cu tâmpeniile pe care le debitaţi şi vom avea variolă din nou. La ce condiţii de trai avem în ţara asta, la ce mizerie sufletească şi trupească cultivaţi zilnic, la ce nivel de prostie şi incompetenţă aţi ajuns, meritaţi din plin toate bolile pământului. De la variolă până la ciumă, holeră, sida şi ebola. Că tuberculoza e ceva banal. Umblă pe toate drumurile. Nestingherită. Aşa cum umblă criminalii pe net şi în viaţa reală. Ce diferenţă e între voi ăştia care refuzaţi vaccinarea şi unul care înjunghie cu sânge rece? Absolut niciuna.

Pentru prima oară în 25 de ani s-au centralizat datele şi avem o privire clară asupra dezastrului. Trec cu greutate peste faptul că până acum i-a durut în şpiţ pe toţi cei care au avut de gestionat sănătatea. Pe atâţia bani cât oferiţi voi, cei care nu mai ştiţi cum să vă sustrageţi de la plăţi, dar rageţi ca totul să fie gratis. Medicina modernă, performantă, înseamnă bani. Nu voluntariat sau apostolat. Aşa a evoluat societatea umană sub ochii voştri impasibili. Ai bani, trăieşti. Nu ai, te chinui şi/sau crăpi. E simplu. Sunt câteva mii de copii neînscrişi pe listele unui cabinet. În fiecare judeţ. Câteva sute de mii nevaccinaţi. De interes şi grijă ce au aşa-numiţii părinţi, care ştiu numai să meargă la montă şi apoi să ragă ca statul să le dea. Că sunt ei necăjiţi. Lipsiţi de orice responsabilitate. Dând buluc când vin tirurile cu ajutoare sau când e de pupat moaşte. Că, deh, câteva ciolane vă asigură sănătatea, nu? Nu există sfinţi, să vă fie clar! Lutul nu e divin. Suflul divin s-a întrupat în lut o singură dată şi i-a fost de ajuns. Tace de vreo două mii de ani. Probabil ocupat să-şi lingă rănile.

Pentru sănătate se merge la medic. Dacă vreţi să trăiţi. Dacă nu, crăpaţi naibii cu teoriile idioate pe care le citiţi pe net. Refuzaţi beneficiile vaccinării? Refuzaţi medicina modernă? Refuzaţi dreptul la viaţă copiilor voştri? Să plătiţi pentru asta. Medicina nu e democraţie. Nu e vreo vrăjeală pe care să o comenteze toţi zoioşii. Medicina nu poate fi practicată de orice tută care a făcut şcoală prin boscheţi sau de orice cretin cu „opinii” culese pe net.

Lumea asta se împarte în deştepţi şi proşti. Din punctul meu de vedere, cu cât mai mulţi proşti dau colţul cu atât mai bine voi trăi eu. Că nu le voi mai plăti ajutoare sociale, pensii şi alte „drepturi”. Aşa că, dragi idioţi, autopsie plăcută.