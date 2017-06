Vă povestesc multe chestii din interiorul sistemului de sănătate. Din mizeria asta de ţară pentru care unii şi-au dat viaţa ca proştii. Sunt la fel de scârbit şi frustrat ca şi voi. A izbucnit scandalul cu epidemia de rujeolă. Na, şi? Au murit copii. Mulţi. E mai vizibilă şi mai importantă căderea guvernului decât viaţa lor. Vor mai muri copii. În fiecare zi. Săraci. Needucaţi. Bolnavi. Masă de manevră şi de consum pentru rebuturile europene. Că e vorba de mâncare sau de medicamente. În fine. Cui îi pasă? Nimănui.

Stimaţi pacienţi, actuali sau viitori, ieşiţi dracului în stradă pentru sistemul de sănătate, nu pentru câini, roşii montane, gaze de şist, religie în şcoli, orientări sexuale împotriva firii şi alte petarde din astea. Şi chiar dacă mămăliga nu explodează, ştiţi bine că măcar frige.

După cum cunoaşteţi, la sistemul de asigurări de sănătate cotizăm toţi. Mai puţin pensionarii cu pensii sub o mie de lei. Cei care consumă cele mai multe servicii, dar nu plătesc nimic. De acord. Nu e vina lor. Asta e legea. Ăsta e statul social în care trăim. Dar nici nu pot accepta ca unul să plătească şi zece doar să consume. Şi când ăla care plăteşte ajunge în spital, tot el să cumpere medicamente, bandaje, seringi şi altele. Şi ce dacă observ eu nişte chestii nedrepte cum sunt cele de mai jos? Cui îi pasă? Nimănui.

Ca medic sunt grevat de foarte multe cheltuieli. Că, deh!, medicul de familie trebuie să asigure funcţionarea instituţiei în care lucrează. De la apă, curent, salarii pentru asistente, văruit, femeie de serviciu, medicamente de urgenţă, laptop, imprimante, aplicaţia pe care lucrează şi care costă lunar 150 de lei, bilete de trimitere, registre, adeverinţe, hârtie igienică, becuri, reparaţii, lemne pentru iarnă, motorină pentru navetă, service de câteva milioane când se strică hârbul cu care se deplasează şi multe altele. Medicul plăteşte amenzi atunci când nu ştiu ce control îi impută lui anumite medicamente prescrise unui bolnav. Că doar, ce naiba?, pe cine interesează că pacientul chiar depinde de ele? Ştiţi foarte bine că deontologia este ilegală şi dacă pui deasupra a orice interesul pacientului, plăteşti integral toate medicamentele cu care ai îndrăznit să-i salvezi viaţa. Cui îi pasă? Nimănui.

În fine. Stăteam la o coadă să plătesc şi eu asigurările de sănătate obligatorii. Alţi bani aruncaţi degeaba, că doar nu am avut nevoie de doctori până acum şi nici nu voi avea. În faţa mea, un tip la vreo 30 de ani. De la ţară omul. Redus din toate punctele de vedere.

- Vreau să plătesc sănătatea pentru luna asta, doamnă.

- Buletinul. Se plăteşte şi pe 6 luni în urmă. Obligatoriu.

- Da, doamnă. Plus luna asta.

Îi face doamna un calcul. Veneau cam 40 de lei pe lună. În total cam 300 de lei. Din vorbă în vorbă, aflăm că are pietre la rinichi şi vrea să se opereze la Iaşi. Că lucrează în Italia în construcţii şi îl deranjează boala asta.

Deci, domnul ăsta lucrează pe afară. Câştigă ceva bani. Nu plăteşte nici un impozit statului român. Vine în ţară, plăteşte 70 de euro şi beneficiază de servicii medicale gratuite. Costul unei operaţii decontate de casa de asigurări spitalului din Iaşi se ridică la vreo 30 de milioane lei vechi. Asta include manopera, materialele, zilele de spitalizare. Că doar el e asigurat şi are drepturi, nu? În fine. Eu am achitat de câteva ori mai mult ca el. Fără să mă duc pe nicăieri. Ţi-am plătit operaţia, prietene. Am muncit ca boul ca să beneficiezi tu de gratuităţi. Ca, nah, ţi se cuvine orice. E corect?