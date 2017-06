De-a lungul timpului am trecut prin tot felul de stări în lupta mea cu prostia altora. Cu ignoranţa. Cu îngâmfarea. Am fost vocal. Vulcanic. Am folosit cuvinte dure. Tari. Tocmai pentru a ajunge mesajul meu la cât mai mulţi. Mi s-a reproşat că un medic nu are voie să vorbească aşa. Știţi ceva? Eu unul m-am săturat să tot înghit aroganţe, nervi, "puneri la punct", păreri şi alte secreţii ale unor aşa-zişi cetăţeni europeni cu drepturi.

M-am săturat să mi se arunce în faţă jurământul lui Hipocrat. Că, na, dacă ai jurat trebuie să accepţi bătaia de joc, lipsurile, frustrările, suprasolicitarea. Să mai ai şi zâmbetul pe buze, normal. Susţin şi acum ideea că la nesimţire se răspunde cu nesimţire. Pentru că educaţie nu poţi face cu nimeni. Te-ai născut prost, limitat şi nesimţit? Aşa crăpi. Indiferent în ce mediu trăieşti. E natura ta de aşa manieră.

Am tăcut până acum. Din lehamite. Din saturaţie. Nu mai pot. Avem în ţară o epidemie de rujeolă. Gravă. Peste 5000 de cazuri. 30 de bebeluşi morţi. Și? Noi facem circ prin media de nu ştiu ce arhive şi de nu ştiu ce fraudare a unor alegeri care oricum nu mai interesează pe nimeni. Nici moartea copiilor nu e de ajuns să ne trezească din prostia şi ignoranţa în care trăim?

Unde e cea mai mare concentrare de cazuri şi victime? În zonele cu acoperirea vaccinală cea mai scăzută. De ce? Pentru că tot cretinul are drepturi. Pentru că tot analfabetul care nu ştie să se spele pe dinţi are posibilitatea de a alege. Pentru că vaccinarea e facultativă. De aia!

Este o catastrofă. Sunt curios dacă va răspunde cineva pentru asta. Sau, na, tot medicii sunt vinovaţi că nu i-au convins pe toţi debilii să accepte vaccinul. Sunt curios dacă pe timpul comunismului mişca în front careva. Toţi cretinii care nu înţeleg absolut nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lor au dreptul de a decide. De ce? Că toţi proştii au net şi chiar de abia ştiu să citească, ei au opinii.

Știţi ceva? Nimeni din lumea medicală nu dă doi bani pe opiniile voastre. V-aţi învăţat pupaţi în cur. V-aţi învăţat că vi se cuvine tot. V-aţi învăţat că ştiţi voi mai bine. Pe dracu! Habar nu aveţi. Meritaţi doar munca la canal. Să vă iasă din cap cucurile de inteligenţă şi "opiniile". De ce? Pentru că decizia voastră omoară copii. Mă mir că nu vă bagă nimeni la puşcărie.

Voi, ăştia care nu vă vaccinaţi copiii, alături de fanfaronii şi tutele care susţin curentul ăsta, sunteţi criminali şi complici la crimă. Muncă silnică pe viaţă meritaţi. Pentru că aţi omorât 30 de copii cu premeditare. Cu deşteptăciunea voastră.

M-am săturat de toţi idioţii ăştia. Nu ştiţi nimic. Nu aţi citit o carte vreodată. Nu aveţi decât telefoane mai deştepte ca voi. Să aveţi acces la net. Că, nah, acolo toţi sunteţi zmei. În viaţa reală duhniţi de prostie şi nesimţire. Și voi, mămici deştepte şi emancipate, care bineînţeles că ştiţi că vaccinurile „nu-s bune”, voi vreţi ca medicii să vă sufle-n borş, nu? De ce ar avea medicul grijă de progeniturile voastre dacă voi le expuneţi la moarte? Aaa. Nu cumva pentru că medicul le iubeşte mai mult ca voi? Nu cumva pentru că medicul venerează viaţa? Nu cumva pentru că medicul ştie mai multe ca voi? Operaţi-vă singuri, băh! Că tot sunteţi aşa pricepuţi.

Meritaţi tot ce vi se întâmplă. Și chiar în plus. Nu medicii vă omoară copiii, vaccinându-i. Voi îi omorâţi. Cu prostia, ignoranţa şi nesimţirea voastră.

Când e un atentat terorist pe undeva, în lumea asta nebună care îşi continuă căderea sinucigaşă, şi sunt 10 sau 20 de victime, urlă toată presa internaţională. Acum e aşa o apatie de zici că au murit 30 de gâşte într-un sat uitat de timp pe undeva.

Da! Este necesară o lege în care să se spună clar că vaccinarea e obligatorie. Și să faci pârnaie, tu părinte, în caz că refuzi. Pentru rele tratamente aplicate copilului. Românii nu ştiu decât de bici. Punct. E fioros de simplu. Puneţi biciul pe ei! Până nu mai mor şi alţi copii din cauza unor debili cu pretenţii de specialişti în medicină.