Zile de iarnă. Zile lipsite de soare. Zile friguroase. Zile în care un zâmbet poate topi orice. Zile în care ţara fierbe. Zile în care ura şi intoleranţa îşi fac loc parşiv în toată societatea. Tot ceea ce vedem în jur e suma a ceea ce simţim. A ceea ce facem. Viaţa e prea scurtă. Timpul parcă nu ne mai ajunge. Însă doar de noi depinde viitorul. De ceea ce învăţăm. De cum avem grijă unii de alţii.

Vă rog, vă îndemn, vă chem lângă mine într-o acţiune ce va ajuta enorm câţiva copii. Am făcut multe împreună. Am fost alături de cei care au avut nevoie de noi. Am reuşit cu toţii să fim o singură inimă. O singură minte. Un singur suflet.

Nu putem îndrepta toate lucrurile injuste din lume. Nu putem să-i ajutăm pe toţi. Nu putem schimba lumea. Dar putem începe şi continua cu paşi mici. Putem să schimbăm viitorul.

Nimic nu mi se pare mai greu de gestionat decât suferinţa copiilor. Nici eu, nici voi nu putem asista impasibili la privirile unor copii care învaţă de prea mici cuvintele "nu am".

Îi putem ajuta. Cu hăinuţe călduroase de iarnă. Cu încălţăminte. Cu jucării. Cu lapte praf. Cu dulciuri. Cu alimente. Cu lemne pentru foc. Cu rechizite. Cu cărţi. Cu gesturi care le pot arăta că şi ei sunt importanţi. Că şi ei fac parte din societate. Fac parte din gândurile noastre.

Putem privi cerul. Putem privi cerurile. Poate vin semne şi de acolo. Putem privi unii la alţii. Putem întâlni mâinile care, timid, se întind către noi. Fac apel la voi, cei care mă citiţi şi urmăriţi, cei care mă apreciaţi, cei care mă urâţi sau înjuraţi, pe toţi vă rog să fiţi alături de copiii care chiar au nevoie de sprijin.

Este vorba despre 13 copii. Structura pe vârste este următoarea: un băieţel de 2 ani, unul de 5 luni, unul de 2 luni, unul de 4 ani, unul de 7 ani, doi băieţei de 10 ani şi unul de 11 ani. Mai avem două fetiţe de 3 ani, una de 4 ani, una de 6 ani şi una de 11 ani.

Pentru toţi aceşti copii putem face multe. Îi putem bucura. Îi putem ajuta. De voi depinde totul.

Vă stau la dispoziţie cu detalii pe pagina mea de Facebook şi la adresa de e-mail drhaidamacflorin@gmail.com.

Până la sfârşitul lunii vom încerca împreună să strângem cât mai multe pentru aceşti copii. Sâmbătă, 4 martie, vă aştept la cabinet. Acolo ne vom întâlni cu ei şi le vom împărţi tot ce am reuşit să adunăm.

Vă mulţumesc tuturor pentru empatie, încredere şi prietenie.