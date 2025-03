1 martie, la Biblioteca Bucovinei

În Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” a avut loc, în prima zi a lunii martie 2025, lansarea volumului „Nicolai I. Grămadă (1892-1961). Moștenirea cărturarului bucovinean”, semnat de prof. dr. Tatiana Matei, în prezența unui public numeros.

În deschiderea evenimentului, dr. Gabriel Cărăbuș, managerul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, a mulțumit participanților care au venit la acțiune „pentru a-l sărbători pe Nicolai I. Grămadă, prin eforturile prof. dr. Tatiana Matei, bibliotecara și colaboratoarea noastră de la Colegiul Național de Informatică <Spiru Haret> Suceava, cea care astăzi vine în fața dumneavoastră cu volumul <Nicolai I. Grămadă (1892-1961). Moștenirea cărturarului bucovinean>. Volumul vede lumina tiparului pentru a face cunoscută teza de doctorat a prof. dr. Tatiana Matei”.

· 133 de ani de la nașterea lui Nicolai Grămadă

Moderatoarea evenimentul, dr. Elena Pintilei, bibliograf în cadrul Compartimentului informare bibliografică al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, le-a amintit celor prezenți că „suntem împreună într-o zi cu o însemnătate aparte. Marcăm 133 de ani de la nașterea lui Nicolai Grămadă – cel care și-a pus amprenta, cu precădere, asupra vieții culturale cernăuțene și sucevene. Fiecare loc, fiecare petic de pământ își are proprii martiri. Moștenirea lăsată nouă îndeamnă la studiu, la cercetare, la conservare, la consolidare și ne responsabilizează. Rodul unei astfel de responsabilități este volumul semnat de profesorul dr. Tatiana Matei, care a așezat între două coperte destinul unui intelectual bucovinean.”

Tot în prima parte a evenimentului, mai mulți elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava au oferit momente muzicale apreciate de public: Serediuc Iannis – elev al clasei a V-a, a interpretat la pian „Passacaglia” de Hendel, prof. coord. Adriana Iftimiu; Tablan Popescu Emilian – elev al clasei a VII-a, a interpretat la chitară două valsuri semnate de Fernando Sor, prof. coord. Ilie Aurelian Zugravu; iar la pian, „Gramofon” de Eugen Doga, prof. coord. Adriana Iftimiu; Olari Matei – elev al clasei a X-a, a interpretat la pian, „Noveletta” de Eugen Doga, prof. coord. Adriana Iftimiu.

Pentru că pe 1 martie Eugen Doga a împlinit frumoasa vârstă de 88 de ani, Elena Pintilei a transmis compozitorului român din Republica Moldova felicitări alese și un sincer „La mulți ani!”.

·Prezentări

Au urmat prezentări interesante despre personalitatea intelectualului bucovinean Nicolai Grămadă și despre cartea recent ieșită de sub tipar. Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a spus printre altele: „Felicitări Bibliotecii I. G. Sbiera, întregului colectiv și domnului director, pentru faptul că organizează asemenea evenimente pentru comunitate și face ca această instituție să nu fie doar un depozit, o incintă unde se află cartea, revista sau ziarul, care pot fi consultate de cineva, ci este un intermediar între cuvântul scris și comunitate. Vorbim despre o carte care aduce în fața noastră un autor bucovinean din secolul XX, un autor despre care s-a vorbit foarte puțin după ce a trecut la cele veșnice (...). Și astăzi găsim subiecte care sunt prea puțin cunoscute, prea puțin cercetate, având în vedere și relevanța, importanța lor pentru cunoașterea trecutului”.

Tot prof. univ. dr. Ștefan Purici a adăugat că această carte este scrisă într-un limbaj accesibil, „și cred că și cei mici, care sunt pasionați de trecutul Bucovinei, o vor citi cu plăcere. Este o carte care ar trebui să fie pe rafturile fiecărui bucovinean, ar putea fi folosită la orele de istorie, istorie locală, istorie regională sau istorie națională.”

Și prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, director al Departamentului de Științe Umane și Social-Politice, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a vorbit în termeni elogioși despre carte autor, bibliotecă. „Aici, la Biblioteca Bucovinei, avem o oază de liniște, avem o sală plină de intelectuali, de oameni apropiați de lectură și este, fără îndoială, meritul Tatianei Matei că a reușit să ne smulgă de acasă (...) Am cunoscut munca Tatianei Matei în perioada în care și-a făcut teza de doctorat sub conducerea științifică a domnului prorector. Am avut chiar bucuria să fiu alături de ea, la Chișinău, la Congresul Istoricilor Români, care anul trecut a fost organizat de Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava și de Universitatea de Stat a Moldovei, acolo ecourile au fost extrem de favorabile legate de cartea colegei noastre.”

· „Unii oameni par a fi predestinați să fie cărturari”

De la moderatoarea evenimentului, dr. Elena Pintilei, publicul a aflat că Tatiana Matei este profesor de istorie în cadrul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, în același timp aflându-se în slujba cărții, fiind bibliotecar în cadrul Bibliotecii Colegiului.

Este absolventă a Facultății de Litere și Științe, specializarea Istorie-Geografie, a Universității din Suceava, apoi a Școlii Doctorale de Științe Umaniste din cadrul aceleiași universități, în 2022, susținându-și teza de doctorat cu titlul „Nicolai Grămadă. Viața și opera”, sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Ștefan Purici.

Prezentă la conferințe naționale și internaționale, autor a unor studii și articole valoroase, profesorul Tatiana Matei a surprins în acest volum complexitatea personalității lui Nicolai I. Grămadă, profesor universitar, istoric, muzeograf și arhivist, lingvist și cărturar de seamă.

Era normal ca și autoarea, prof. dr. Tatiana Matei, să adreseze participanților câteva cuvinte: „Nu o să vă răpesc plăcerea de a citi volumul, dar vreau să vorbesc despre niște aspecte care se regăsesc printre rândurile scrise. Unii oameni par a fi predestinați să fie cărturari, și spun asta gândindu-mă la N. Grămadă, care provenea dintr-o familie de țărani, la momentul nașterii, iar probabilitatea de a deveni cărturar era foarte mică. Mai ales, pentru faptul că nu el a fost primul trimis la școală din familie, ci fratele său mai mare, Vasile. (...) Foarte greu se naște câte un cărturar. Uneori se spune că o dată la 100 de ani, o anumită zonă sau o anumită țară dă un om de cultură care contează”.

· „Odată cu publicarea acestui volum, s-a făcut dreptate pentru Nicolai Grămadă, născut în Zaharești”

La lansarea de carte de la Biblioteca Bucovinei au fost prezenți printre alții și prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, prof. Veronica Iacobescu, scriitoarea Doina Cernica, preotul Sorin Toader Clipa, conf. univ. dr. Otilia Clipa, cercetătorul Constantin Ungureanu, scriitorul Constantin Hrehor, Mihai Senic, primarul comunei Stroiești. Acesta din urmă a spus: „Suntem recunoscători pentru că odată cu publicarea acestui volum, s-a făcut dreptate pentru Nicolai Grămadă, născut în Zaharești, dintr-o familie de țărani simpli și foarte harnici, o familie care a dat mari oameni de cultură Bucovinei și țării noastre.”

Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” Cernăuți, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și Asociația Bibliotecarilor din România - Filiala Suceava.