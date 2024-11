Vineri, 22 noiembrie

Alianța Franceză din Suceava continuă vineri, 22 noiembrie 2024, la ora 16.00, seria de întâlniri cu scriitori şi autori francofoni din spaţiul românesc, desfăşurată sub genericul „Rencontres-lectures avec des écrivains francophones de Bucovine” şi animată de scriitorul şi artistul vizual Constantin Severin.

Întâlnirea din această lună îl are ca invitat pe Doru Mihai Mateiciuc, medic stomatolog şi poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Activitatea va avea loc la sediul Alianţei Franceze din Suceava din strada Ştefan cel Mare nr. 50 şi este destinată publicului larg.

În cadrul activităţii desfăşurate la Alianţa Franceză din Suceava va avea loc lansarea volumului de poezie în limba franceză „La Bucovine écorchée”, publicat la Editura Cygnus (2024), în traducerea realizată de profesor univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc.

Cea mai recentă publicaţie a poetului Doru Mihai Mateiciuc reuneşte o serie de poezii în care Bucovina devine o metaforă a suferinței, dar și un scut împotriva alienării generale. Lansarea de carte va constitui astfel punctul de plecare pentru o discuţie referitoare la tematica volumului, la activitatea literară a invitatului din această lună, dar şi la provocările traducerii poetice în limba franceză.

Cartea „La Bucovine écorchée” va fi prezentată de profesor univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc şi de poetul sucevean Vlad Sibechi. Activitatea va avea loc la sediul Alianţei Franceze din Suceava din strada Ştefan cel Mare nr. 50 şi este destinată publicului larg.

Cu o activitate literară bogată, Doru Mihai Mateiciuc a publicat mai multe volume de autor, dintre care menţionăm: Rafee (Editura Timpul, 2014), Iluzia (Editura Limes, 2015), La Pluie sur le sable brûlant (Editura Edilivre (Franţa), 2017), Antierotica (Editura Junimea, 2017), Nowruz (Editura Limes, 2020), Călătoriile lui DORU conchistaDORU (Editura Ex Ponto, 2021), Bucovina zgâriată (Editura Cygnus, 2021), Remastered (Editura Esdrujula Ediciones (Spania), 2022), The insurrection of poetry (Independently Published (SUA), 2022), Poetul cu patru nume (Editura Cygnus, 2023).

Invitatul acestei luni a obținut numeroase distincții, premii și diplome ca poet: Premiul Pentru Carte de Debut Poezie, USR – Iași, Premiul Pentru Debut în cadrul evenimentului „Zilele revistei Convorbiri Literare”, Premiul Pentru Debut Poezie al Societăţii Scriitorilor Bucovineni – Suceava, Premiile Literare Naji Naaman – Liban etc.