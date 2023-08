1 – 30 august 2023

În Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei puteți vizita, în perioada 1 – 30 august 2023, Expoziția de fotografie „Povești dintre ziduri” – Suceava Medievală prin obiectiv, realizată de artistul fotograf Alin Leancă.

În expoziție veți descoperi „chipuri și rituri din vremuri apuse”, instantanee surprinse în edițiile anterioare ale Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”.

Publicul are ocazia, chiar în timpul festivalului din acest an, să vizioneze instantanee surprinse pe parcursul anilor, chipuri de artiști participanți și scene din cadrul edițiilor anterioare ale evenimentului.

De asemenea, spun organizatorii, „ne dorim ca această expoziție să fie o surpriză și pentru artiștii participanți care se vor regăsi în cadrele surprinse de Alin Leancă din 2015 încoace”.

Fotograful Alin Leancă spune că adescoperit magia Sucevei medievale la scurtă vreme după ce și-a cumpărat primul aparat foto, „iar din 2015 am fost prezent la toate edițiile festivalului de artă medievală din Cetatea Sucevei. Am surprins chipuri și rituri din vremuri apuse, am urmărit de aproape isprăvile moldovenilor lui Ștefan, practic am avut șansa de a pătrunde în lumea poveștilor păstrate între bătrânele ziduri. Așa au luat naștere cadrele care compun expoziția de față și pe care le dăruiesc tuturor prietenilor Cetății Sucevei”.

Artistul mulțumește Muzeului Național al Bucovinei pentru generosul sprijin în organizarea evenimentului, dar și Laurei Candea, „pe a cărei experiență de reconstituire istorică m-am bazat la selecția imaginilor, mulțumesc trupelor de reenactment, care an de an ne permit să călătorim în timp și, nu în ultimul rând, mulțumesc tatălui meu – de la care am primit iubirea pentru fotografie”.

În perioada 17 – 20 august 2023, sunteți așteptați la o nouă ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, eveniment ce va oferi artiștilor fotografi ocazia de a surprinde noi imagini de poveste.