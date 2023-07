Expoziție internațională

Peste 100 de lucrări de grafică satirică au fost expuse joi, 27 iulie 2023, în Foaierul expozițional al Muzeului de Istorie Suceava.Este vorba de Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică „Bucovina”, ediţia a XVII-a, ce poate fi admirată până pe 31 august 2023.

Tema de participare din acest an a fost „The great reset”. 240 de artişti graficieni, din 50 de ţări, au trimis aproximativ 800 de lucrări de grafică satirică. Juriul expoziţiei, alcătuit din Mihai Pânzaru PIM – caricaturist, George Licurici – caricaturist şi Ovidiu Ambrozie Bortă BOA - caricaturist, a stabilit câştigătorii din acest an, selectând cele mai bune lucrări pentru expoziţie: Premiul I - 500 € + diplomă (Boris Erenburg, Israel), Premiul II - 300 € + diplomă (Ameen Alhabarah, Arabia Saudită), Premiul III - 100 € + diplomă (Luc Vernimmen, Belgia), Premiul Padrino 300 € + diplomă (Mihai Gabriel Boboc, din București, un caricaturist foarte prolific), 10 premii speciale – diplomă, pentru artiști din Croația (Mojmir Mihatov, Ratko Maricic), Franța (Bernard Bouton), Iran (Heibat Ahmadi), Italia (Friedrich Tasser), România (Gelu Pascal, Liviu Stanilă, Mihai Victor Eugen, Pavel Constantin), Ucraina (Valery Momot).

Printre finaliști s-au aflat concurenți din Austria, Iran, România (Pamfil Horodnic), Serbia, Turcia, Uzbekistan.

Caricaturistul Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA ne-a spus tema din cest an, „Marea resetare”, este o inspirație după cea de-a 50-a ediție a Forumului Economic Mondial, „unde s-a discutat și despre reducerea poluării, și despre provocările în schimbare cu care se confruntă lumea. La acea manifestare a participat și actualul rege al Regatului Unit și al Marii Britanii, Charles al III-lea. Lucrările artiștilor din acest an sunt diverse, bine realizate. <The great reset> nu înseamnă apocalipsa, cum au sugerat o parte dintre graficieni. Sunt artiști care au atins și tema actuală a reducerii poluării. Putem spune că a fost o ediție bună și sperăm ca anul viitor, când facem majoratul, Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică <Bucovina> va ajunge la ediţia a XVIII-a, să avem și mai mulți participanți cu lucrări foarte reușite”.

Maestrul Viorel Constantin Corodescu - COV, caricaturistul sucevean (ex-ieșean), grafician satiric, prezent la vernisajul expoziției, ne-a spus că „ediția din acest an mi se parte o realizare mai deosebită față de alți ani, și cred că asta i se datorează, în primul rând, colegului nostru caricaturist Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA, care an de an se specializează în așa ceva. Tema este actuală, binevenită, dar și oarecum dificilă, spre deosebire de temele din anii trecuți. Artiștii români prezenți în expoziție au lucrări reușite. Caricaturiștii români sunt foarte buni. Mi-a plăcut Sergiu Fărcășanu, mi-au plăcut Mihai Gabriel Boboc, Liviu Stanilă etc. Sunt graficieni care duc mai departe ceea ce am încercat și noi să facem la vremea noastră”.