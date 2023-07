Cultural

Actori ai Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava vor prezenta două spectacole la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon. Este vorba de „Rinocerii” de Eugène Ionesco și „Occident Express” de Matei Vișniec, ambele în regia lui Alain Timár. Este pentru prima oară de la înființare când Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este invitat la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon, unul dintre cele mai importante și mai vizibile evenimente contemporane dedicate artelor spectacolului din lume.

Ediția de anul acesta se desfășoară în perioada 5 – 25 iulie, iar bucuria sucevenilor este cu atât mai mare cu cât vor participa cu două spectacole: „Rinocerii” și „Occident Express”.

Am aflat de la delegația suceveană prezentă la Avignon că, în fiecare an, festivalul propune noi căutări estetice și experiențe care vorbesc despre importanța teatrului și a culturii în educația și evoluția umanității, iar programul festivalului aduce în fața publicului creații internaționale de ultimă oră, spectacole impresionante cu premiera la Avignon, lecturi, expoziții, filme și dezbateri pentru zeci de mii de iubitori de teatru de toate vârstele, toate acestea având loc în diferite și inedite locații de spectacol, reușind să transforme Avignonul în cea mai mare scenă de teatru din lume.„Ziua dedicată României va fi organizată de Teatrul Municipal <Matei Vișniec> Suceava, sub egida Roumanie, paroles d’aujourd’hui în parteneriat cu Théâtre des Halles. Va fi o zi specială dedicată culturii românești, ce implică prezența unor personalități din lumea culturală internațională și reprezentanți ai autorităților locale din Avignon și Suceava. Cultura lumii este într-un permanent dialog cu arta și cultura română, iar scopul nostru este provocarea unei confruntări și unui dialog direct cu publicul, lucru care se desfășoară atât de bine la Avignon”, a transmis managerul teatrului sucevean, Angela Zarojanu.

Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.