Muzeul Național al Bucovinei a organizat miercuri, 31 mai 2023, la ora 16:00, în foaierul Muzeului de Istorie, vernisajul expoziției numite sugestiv „...vorba doamnei Bardă”, o expoziție-omagiu dedicată pictoriței Ileana Bardă (1931-2004) în preajma zilei de 1 iunie, ziua ei de naștere. Expoziția a adunat o infimă parte din cele circa 4.000 de tablouri care împodobesc pereții multor iubitori de artă, atât din țară, cât și din multe alte țări ale lumii, cu toate purtând minunata semnătură Ileana Bardă.

Valoarea unei creații artistice o dă posteritatea și durata acesteia, iar în cazul pictoriței Ileana Bardă, la 19 ani de la dispariția sa, mulți iubitori ai artistei și ai creației acesteia au ținut să fie prezenți la eveniment, să-i admire creația și să-i aducă un omagiu, dovedind astfel prezența încă vie a artistei în sufletul și memoria lor.

Inițiată de Tatiana Chideșa, de la Planetariul din Suceava, care a dorit să readucă printre noi amintirea marii artiste Ileana Bardă printr-o expoziție de pictură și nu numai și realizată împreună cu Irina Țibulcă, de la Biroul Artă din cadrul Muzeului Național al Bucovinei, evenimentul s-a bucurat de o largă audiență. Pe simeze au putut fi admirate temele preferate ale regretatei artiste, multe dintre acestea personalizate prin dedicații pline de umor. Autoportrete, flori, naturi statice, peisaje, grafică sau desen satiric, lucrări realizate într-o manieră personală, inconfundabilă, toate pot fi admirate în expoziția deschisă până la 18 iunie.

Organizarea unei expoziții-omagiu Ileana Bardă, primită cu bucurie de admiratorii ei

În deschiderea evenimentului a vorbit Emil Ursu, director al Muzeul Național al Bucovinei, care a mulțumit pentru inițiativa organizării lui:

”Vreau să-i mulțumesc în primul rând colegei noastre, Tatiana Chideșa, care a avut această inițiativă, o inițiativă lăudabilă care vine în ajutorul nostru, după ce muzeul nostru a inițiat o serie de albume din colecția de artă. În aceste condiții, în urma unor discuții avute, în cursul anului viitor există potențial de realizare a unui album Ileana Bardă. Odată cu realizarea acestei expoziții Tatiana a ajuns la colecții private și la oameni care sunt dispuși să împrumute piese pentru a fi văzute public, iar răspunsurile primite privind fotografierea lucrărilor pentru un album sunt pozitive, iar în 2024 vom putea avea două albume în seria de artă, între care unul cu tablouri din creația Ilenei Bardă.” El i-a mulțumit și colegei Elena Țibulcă, care a muncit neobosit și cu mare răbdare la realizarea acestei bogate expoziții.

Artista Ileana Bardă, o ”capodoperă” a Creatorului Divin

Dimensiunea umană și personalitatea Ilenei Bardă a fost creionată de profesor Elena Andriescu, o apropiată a marii artiste, care ani de zile a trăit în preajma ei: ”Elena Bardă a fost înzestrată cu o multitudine de daruri artistice, excelând în pictură, dar dedicându-se și altor forme de artă plastică, în tot ceea ce ținea de manufactură. Avea o dexteritate a mâinilor, un talent uriaș al meșteșugului artistic, în care era neîntrecută. A fost înzestrată cu un talent literar deosebit, a scris mii de pagini de proză, de poezie, pamfletele sale ne-au înseninat ultimul deceniu al dictaturii comuniste. Ea a fost actriță, iar atât timp cât a funcționat în Suceava Teatrul Popular ”Matei Milo”, a jucat cu un talent actoricesc deosebit și a cântat foarte frumos.”

Declinându-și competența în aprecierea talentului plastic și a realizărilor artistice, Elena Andriescu a vorbit despre latura umană a omagiatei: ”Labirintul dimensiunii umane a Ilenei Bardă este infinit, este inepuizabil, pentru că viața Ilenei Bardă este una fără sfârșit, o risipă de energie, de talent, de dăruire, de iubire, fiind un om cu o imensă capacitate de iubire. Calitățile sale sufletești extraordinare pot fi înșiruite într-un întreg roman, iar generozitatea uluitoare este prima dintre ele. De-a lungul vieții Ileana Bardă a dat tot, tot ce a primit, tot ce a construit, iar când a murit, a murit într-o casă goală, cu doar trei haine într-un dulap. <Dărnicia este un viciu>, spunea ea și aveam să-i dau dreptate, pentru că generozitatea asta a ei venea și dintr-o extraordinară empatie față de oamenii săraci, care veneau în permanență la ușa ei. Și pe cât de bună i-a fost inima, pe atât de sclipitoare i-a fost mintea, ea fiind un om de atitudine, de mare integritate și onestitate și de o demnitate ieșită din comun. A avut un curaj nebun, dar a fost ocrotită, chiar și de securistul cartierului în care locuia. A rămas și după revoluție un om de atitudine, un om de protest, de revoltă, inclusiv prin organizarea unei expoziții proprii în grajdurile primăriei din Suceava, după ce galeriile de artă fuseseră desființate. Avea o vorbă tăioasă când era cazul, dar în același timp te mângâia cu o altă vorbă când meritai. Titlul aceste expoziții a fost inspirat de o vorbă anume a doamnei Bardă, o vorbă care nu poate fi rostită în public, dar vorba doamnei Bardă, orice vorbă, orice cuvânt pe care îl scotea din gură, întotdeauna era încărcat de înțelepciune, de sens, de tâlc, de ironie, de umor, limbajul ei era fermecător. <Libertatea este dreptul de a nu minți> era citatul ei preferat, descoperit după revoluție și scris pe peretele micului ei atelier din bucătărie. În acel Rai, de câțiva metri pătrați, s-au născut multe opere de artă, unele poate capodopere, dar Omul Ileana Bardă a fost cu siguranță o capodoperă a Creatorului Divin.”

O ”zestre spirituală” a cărei creație va fi imortalizată într-un viitor album de artă, semnat Ileana Bardă

Membră a Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), premiată în 1981 şi 1982 la concursul „Voroneţiana” de la Gura Humorului, Ileana Bardă vorbea despre viața și creația ei într-un interviu acordat în anul 2002 jurnalistului Tiberiu Avram:”Nu pot spune despre mine decât că singura rațiune a existenței mele este pictura, sau asta poate pentru că nu mai iubesc și nu mai am de ce mă lega. Poate să fie și asta și pictura este o mare iubire, dar nu pot spune că nu am vibrat, nu ca femeie, căci nu am fost o frivolă, ci ca om. Eu am fost în stare să iubesc ani de-a rândul o persoană numai pentru niște valori intelectuale și să-i dedic gânduri și versuri, mii de pagini, unei persoane care nu m-a cunoscut măcar. Sau cel puțin nu m-a cunoscut pe mine, a cunoscut o artistă în trecere.<Am fost un om care a iubit toată viața. Acum nu mai vibrez cu partea aceea pe care nu știu cum să o definesc. Acum iubesc ceea ce dau din mine, nu ceea ce aș vrea să primesc.>”

Ea a fost recompensată pentru meritele sale cu titlul „Cetăţean de onoare” al Sucevei în anul 2000, iar una dintre străzile municipiului îi poartă numele. Anul viitor, când se împlinesc 20 de ani de la moartea pictoriței, Muzeul Național al Bucovinei intenționează publicarea unui Album de artă „Ileana Bardă”, proiect sprijinit și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Organizatorii și inițiatorii proiectului mulțumesc tuturor colecționarilor, datorită cărora a fost posibilă organizarea expoziției și comemorarea marii artiste.