Eveniment

O inedită expoziție de fotografie intitulată ”Natură Urbană” a fost vernisată marți, începând cu ora 16.00, în Corpul A al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Evenimentul reflectă rezultatul unui semestru de activitate al studenților participanți la Cursul de fotografie coordonat de student drd. Ema Motrescu în cadrul Casei de Cultură a Studenților din Suceava.

Tema expoziției, prezentată sub titulatura ”Natura urbană”, este un răspuns vizual cât se poate de practic la întrebarea:Poate exista o simbioză între natură și urban? ” Lucrările prezentate în expoziție vorbesc astfel despre colaborare, relații, tineri și bătrâni, plante și animale, care conviețuiesc într-un areal comun al spațiului urban. Fotografiile reflectă necesitatea omului de a se apropia și de a aduce natura cât mai aproape de sine. Cea care a avut cuvântul de deschidere a fost tocmai îndrumătorul cursului de fotografie din cadrul Casei de Cultură a Studenților, student drd. Ema Motrescu, care a mulțumit pentru sprijin directorului Casei de Cultură a Studenților, prof. Valentin Ianoș, și a spus: ”Fotografiile expuse astăzi aici reprezintă doar o parte din fotografiile realizate pe parcursul semestrului, tema proiectului venind de la sine în urma selecției celor mai bune lucrări, în cadrul unei abordări de la general spre detaliu. Am realizat astfel că noi am gândit la fel, fără a discuta în prealabil acest aspect.”

Despre viziunile lor fotografice au vorbit pe rând expozanții

Despre realizările lor au vorbit pe rând tinerii fotografi, Ana Majoran fiind cea care a vorbit despre arta fotografiei ca despre un obicei sănătos, care a ajutat-o mult să se relaxeze pe parcursul sesiunii și să învețe despre ce pot face acești tineri și să dea apoi mai departe. Expoziția prezentată într-o tehnică denumită diptic, adică prin alăturarea a două fotografii care sugerează împreună un nou înțeles sau o poveste, reprezintă o compoziție comună, alăturările lucrărilor fiind făcute fără a ști numele celor care le-au realizat. David Pîțu privește fotografia ca un mod de socializare, surprinzând în lucrările sale contrastul dintre natură și urban.

Victor Cudalb a dat o interpretare neobișnuită, chiar profundă unor lucrări diptice, o antiteză dintre haos și ordine exprimate prin modul de surprindere a unor cabluri electrice, unele liniare și ordonate, altele intersectate într-un mod întortocheat, o aluzie la diferențele dintre caracterele și personalitățile umane. Aurica Nedelcu a exprimat ideea de fotografie ca fiind o muzică a ochilor, un contrast de nuanțe și culori care declanșează sentimente, în timp ce Adina Mandici o vede ca o cale de a da frâu liber imaginației prin prisma creativității și a răbdării. Prezent cu lucrări în expoziție, Marius Rufa crede că fotografia reprezintă un mod de viață.

Aprecieri de bun augur pentru viitorul artistic al tinerilor fotografi

Aprecierile pentru lucrările prezentate de studenți au venit din partea unor cunoscuți fotografi din cadrul Clubului Fotografilor Suceveni, Camelia Iordache și Mihai Fomin, prezenți în vernisaj. ”Vreau să vă felicit, sunt chiar impresionată de modul în care ați simțit orașul și modul de a simți fotografia. Asta înseamnă că vă place ceea ce faceți și mă bucur pentru voi, pentru că fotografia vă va însoți și vă va fi sprijin în tot ceea ce faceți. Felicitări pentru ideea de a avea în cadrul Casei de Cultură a Studenților un astfel de club.”

O expoziție care reprezintă o experiență de bun augur pentru viitorul artistic al expozanților și care poate fi vizionată în cadrul holului principal al Corpului A al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava până pe 18 martie.