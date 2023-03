Promovare

Sucevenii care au vizitat Târgul Mărțișorului din incinta Shopping City Suceava pe data de 1 Martie au primit mărțișoare cu Anul Ciprian Porumbescu. Inițiativa meșterilor populari a fost apreciată de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, care a spus că tot la acest târg a primit un mărțișor cu sigla Anului Ciprian Porumbescu, realizat cu tehnici moderne.

„Cu bucurie am putut să văd că s-au creat mărțișoare cu Anul Ciprian Porumbescu, ceea ce înseamnă că și meșterii populari sunt alături de noi în activitățile pe care le promovăm în acest an. Și m-am bucurat că am primit un mărțișor realizat cu tehnici moderne care are sigla oficială a Anului Ciprian Porumbescu. Personal vreau să îi felicit pe meșterii populari prezenți la acest târg pentru că au îmbinat tradiția cu creativitatea și au realizat astfel de mărțișoare, cele mai apreciate fiind cele care reprezintă o vioară”, a precizat Barbă.

El a ținut să evidențieze faptul că CJ Suceava vine în sprijinul meșterilor populari, ajutându-i pe aceștia ca pe parcursul anului să fie prezenți la mai multe târguri la nivel național. De asemene, Niculai Barbă a declarat că în județ sunt și mai multe rute cultural turistice care promovează meșteșugurile. „Discutând cu meșterii populari mă bucură să constat faptul că aceste meșteșuguri nu se pierd. Și mai mult, la realizarea creațiilor lor, meșterii sunt ajutați de membrii familiilor, inclusiv copii și tineri. Iar în unele situații găsim generații întregi care duc mai departe meșteșugurile din Bucovina. Și trebuie spus la toate târgurile la care am participat deja, la standul Bucovinei au fost prezenți meșteri populari, în special încondeietoare de ouă, acestea venind însoțite de copii, care le ajută și care duc mai departe acest meșteșug”, a spus Niculai Barbă. De asemenea, el a arătat că obiectele realizate de meșteșugari încep să fie din ce în ce mai căutate, iar aceștia reușesc să obțină venituri care le permit să trăiască din această activitate.