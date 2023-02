Pictură

La Galeria de Artă Zamca din municipiul Suceava a avut loc vineri, 17 februarie 2023, vernisajul expoziției de pictură „Ma vie en couleurs”, realizată de tânăra Sabina Cazacu.

Evenimentul cultural s-a desfășurat chiar în ziua în care Sabina a împlinit 25 de ani, organizatorii făcându-i o surpriză artistei prin organizarea acestui vernisaj. Tânăra este absolventă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, promoția 2017, iar în acest moment este studentă în ultimul an la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” Iași.

Sabina spune că a fost pasionată de pictură încă de la grădiniță. „Le făceam desenele și picturile colegilor mei, iar educatoarele mă felicitau pentru ce realizam în acest domeniu. Am continuat să pictez și acasă. Din fericire, mama mi-a susținut acest hobby, cumpărându-mi mereu tempera, blocuri de desen, păstrându-mi toate desenele. În clasele I-IV am pictat, în clasele V-VIII la fel, la liceu am cochetat mai mult cu desenul decât cu pictura, iar la facultate am avut materii, în primii doi ani, la care a trebuit să desenez intens și adeseori să pictez”, a povestit Sabina Cazacu.

Lucrările expuse de tânără la Galeria de Artă Zamca pot fi admirate până pe 1 martie 2023. Curator: Mihai Pânzaru PIM. Critic de artă: Delia Ioana Leizeriuc. Organizatorii expoziției sunt Institutul Bucovina, Academia PIM, Galeria Zamca (str. Zamca, nr. 17 Suceava), Direcția Județeană pentru Cultură Suceava.

Perfecționare

La vernisaj au participat apropiați ai Sabinei, familie, prieteni, cunoștințe, oameni care o prețuiesc și care îi admiră lucrările. Dacă la muzică, spune Sabina, „a scârțâit” dintotdeauna, matematica nu a fost niciodată prietena ei, desenul și pictura au însoțit-o frumos, „ca un norișor aflat deasupra capului, care mai apoi s-a metamorfozat ba într-un demon creator ce nu-mi dădea pace, ba într-o ploaie de idei”. Din fericire, suceveanca spune că nu a fost nimic destul de puternic pe lume încât să-i sufle „norul creator de deasupra mea”, chiar dacă „vântul opiniilor negative despre relația mea cu pictura a mai bătut în direcția mea”.

Pentru a-și îmbunătăți tehnica de pictură, Sabina a făcut cursuri încă de mică. La început, copil fiind, mergea la Palatul Copiilor Suceava, la secția de pictură. Apoi, în școala generală și în primii ani de gimnaziu, Sabina a urmat cursurile Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, la clasa profesoarei Viorica Moruz, de care își amintește că era foarte drăguță, avea multă răbdare și își învăța elevii să picteze decorativ.

Testează tehnici noi. Transmite emoție

Până acum doi ani, dacă era întrebată ce îi place să picteze, Sabina ar fi spus flori, preferabil într-un stil decorativ. În ultima vreme, tânăra a ieșit puțin din zona ei de confort artistic, a început să testeze tehnici noi și să abordeze subiecte de care se ferea înainte.

Nu voia să picteze animale, pentru că nu îndrăznea încă, nu voia să pictez portrete sau peisaje, pentru că nu era obișnuită, toate acestea până într-o zi când, probabil, fără prea multe explicații, a simțit nevoia să îndrăznească mai mult. „Pictez cu acrilice. Folosesc pensoane, diferite pensule de pictură, cuțite speciale, șervetele, orice obiect de care mă pot ajuta să creez. Scopul meu este să transmit prin lucrările mele o emoție. Consider că dacă atunci când privești un tablou simți ceva... curiozitate, neliniște, fericire, tristețe chiar, dacă simți absolut orice emoție, deja arta și-a făcut treaba”, a spus Sabina. Tânăra își dorește să își continue viața „cu norișorul meu creativ deasupra și pensula de pictură în mână”. Ea le mulțumește călduros tuturor celor care au timp și disponibilitate să-i privească munca și să o aprecieze, dacă așa simt. Fiecare persoană care intră în Galeria de Artă Zamca, pentru a vizita expoziția de pictură „Ma vie en couleurs”, până pe 1 martie 2023, este răsplătită de tânăra pictoriță Sabina Cazacu cu aprecieri. Dacă vizitatorii vor simți o emoție atunci când privesc lucrările Sabinei, asta înseamnă că artista și-a atins scopul și va continua să picteze, să se perfecționeze și să bucure publicul prin arta sa.