Premiere

Marele Premiu al Festivalului Interjudețean de Poezie „Ion Cozmei”, ediția a IV-a, a fost obținut de o suceveancă, Marinela Tcaci, din Siret. Premiul Ii-a revenit unei concurente din Buzău, Lipară Mălina Alexandra; Premiul II: Mayer Amalia – Suceava și Adela Șulea - Suceava; Premiul III: Plăcintă Alexia – Suceava; Mențiune Specială I: Duduman Andreea – Suceava; Mențiune Specială II și Premiul Familiei Cozmei: Nicoleta Florescu - Salcea – Suceava; Mențiune Specială III: Ilie Antonia – Suceava; Mențiunea Specială IV: Zmău Ilinca – Suceava; Mențiune Specială I și Premiul Revistei „Hyperion” – Botoșani: Duduman Andreea – Suceava.

Juriul, format din Theodor Codreanu - președinte - critic și istoric literar, prozator, filosof al culturii și civilizației, Adrian Dinu Rachieru - membru - profesor universitar, critic literar, eseist și prozator, Vasile Spiridon - membru - profesor universitar dr., scriitor, critic, eseist, Mihaela Grădinariu – membru - profesoară, poetă, eseistă și Viorica Petrovici - membru - profesoară, poetă, eseistă, a mai acordat câteva premii speciale pentru colaboratori: Premiul Special Pentru Promovarea Artei și Creației: Nastasia Butnaru; Premiul Special Pentru Promovarea Artei și Creației: Geanina Bernicu; Premiul Special Pentru Promovarea Artei și Creației: Luminița Martiniuc.

Am aflat de la organizatori că la această ediție a festivalului au fost cel puțin 20 de poeți la fel de buni. „Jurizarea a fost foarte grea, la câteva sutimi. Poezia nu e matematică, e relativă, trebuie să o simți, poezia trebuie să transmită emoție”, a spus scriitorul Ioan Manole. Și poeta Viorica Petrovici a completat că la acest festival-concurs de poezie „am întâlnit cel mai bun grup de poeți tineri, puternici, oameni care vor rămâne în acest cerc al poeziei, care vor lupta și vor scrie, pentru că nu este deloc ușor acest drum”. Ioan Manole a precizat și faptul că la Suceava s-a format un grup de tineri poeți foarte buni, sub îndrumarea prof. Gheorghe Cîrstian de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care coordonează și Casa de Poezie Light of ink, poeți care au confirmat, de altfel, și la Festivalul Interjudețean de Poezie „Ion Cozmei” din acest an.

„Ion Cozmei arde pentru ceilalți și acum, în patria poeților din cer”

Festivitatea de premiere a avut loc vineri, 13 mai, laBiblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” - Sala de Artă „Elena Greculesi”. Scriitorul Ioan Manole, „sufletul festivalului” și „omul care duce tot efortul acestui festival, gândește traiectoria, face ca acest festival de poezie să înainteze”, după cum a spus directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, dr. Gabriel Cărăbuș, le-a vorbit celor prezenți la eveniment, mai ales celor tineri, despre Ion Cozmei - Omul: „O generozitate sufletească imensă, o risipire de sine pentru binele celorlalți... el trăia pentru a da vieții altora un sens, ardea în focul descoperirii de noi valori și era foarte fericit așa. Nu era mai mare bucurie la el decât atunci când descoperea un nou talent, o nouă valoare. Dădea aproape totul pentru a o promova, de cele mai multe ori neglijându-se pe sine. Și a făcut-o de sute de ori. (...) Poetul Ion Cozmei era flacăra poeziei însăși. Se transfigura brusc atunci când își recita poeziile sale adevărate și parcă se desprindea de pământ. (...) Știu. Îl văd și îl simt. Ion Cozmei arde pentru ceilalți și acum, în patria poeților din cer”.

„Ion Cozmei este un poet foarte bun și un om al cetății”

Prof. Viorica Petrovici, poetă, eseistă, a prezentat în cadrul evenimentului de la bibliotecă și cartea de poezie semnată de scriitorul Ioan Manole, „Câmpiile de piatră ale Morții”, numită de unii dintre cei mai buni critici literari „Cartea de poezie a anului 2021”: „este o poezie a viitorului, o carte foarte puternică, cutremurătoare carte de poezie”.

Despre poetul Ion Cozmei, prof. Viorica Petrovici a spus că și-a iubit familia mai mult ca orice pe lume. „Ion Cozmei este un poet foarte bun și un om al cetății, al județului, al țării. A făcut o mulțime de lucruri care vor rămâne. Ion Cozmei este viu, este un copac sacru din care atâția și atâția poeți au crescut și lângă care au crescut poeți, cum este și Ioan Manole”. Poetul Ion Cozmei este considerat de critica de specialitate drept cel mai bun traducător în limba română al lui Taras Şevcenko, poet ucrainean, considerat poetul național al Ucrainei.

Invitați

La evenimentul de vineri au fost prezenți Niculai Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, care a spus că în ciuda tuturor impedimentelor, nici un eveniment cultural nu a fost anulat la Suceava, anunțând cu acest prilej și organizarea Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” (2-5 iunie 2022); scriitoarea și criticul literar Lucia Olaru Nenati, prof. Octavian Nestor, prof. Gheorghe Cîrstian, prof. Tania Cozmei (soția poetului Ion Cozmei), scriitorul sucevean de literatură satirico-umoristică Constantin Horbovanu etc.

Organizatorii festivalului au fost Consiliul Județean Suceava, prin Centru Cultural „Bucovina”, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Biblioteca Județeană „I.G. Sbiera”, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Primăria Șerbăuți, școli, licee, uniuni de creație, societăți profesionale etc.