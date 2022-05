Eveniment cultural

La Mănăstirea Putna vor avea loc joi, 5 mai, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și cu sprijinul Fundației „Credință și Creație”, slujba parastasului pentru acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta și acad. Dan Hăulică și vernisajul expoziției „Durată românească: libertate și conștiință. In memoriam Dan Hăulică”.

Această manifestare este prilejuită de faptul că în acest an s-au împlinit 90 de ani de la nașterea acad. Dan Hăulică (7 februarie 1932), iar pe 5 mai se împlinesc 16 ani de la trecerea la cele veșnice a acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta (5 mai 2006).

La slujba parastasului vor fi pomeniți și bucovinenii Mircea Motrici (1953‑2007), fost corespondent pentru județul Suceava al Societății Române de Radiodifuziune, și Carmen Veronica Steiciuc (1968-2021), fost manager al Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava.

Între participanți se numără criticul de artă Oliv Mircea, curatorul expoziției, pictorii Horea Paștina, Marcel Lupșe, Dacian Andoni, profesorii universitari Alecu și Ioana Beldiman și cernăuțenii Alexandrina Cernov, Maria Toacă.

Expoziția este organizată la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul” al mănăstirii și va fi deschisă în perioada 5 mai – 5 octombrie.

„Ceea ce se degajă din întregul discurs expozițional este sensul sacramental și mitic, dar și poetic și organic al operei fiecărui autor”

Curatorul Expoziției „Durată românească: libertate și conștiință. In memoriam Dan Hăulică”, Oliv Mircea, spune că „Lucrările selecționate din Colecția Dr. Costina pentru a fi expuse sunt expresia unor elanuri creatoare din perioada 1960-2022. Colecționarul le-a achiziționat din expozițiile personale ale autorilor și mai apoi din atelierele de creație ale artiștilor. Există, și iradiază din toate lucrările, o forță creatoare de stil care se înstăpânește asupra întregii colecții, asupra expresivității sale incontestabile. Ceea ce se degajă din întregul discurs expozițional este sensul sacramental și mitic, dar și poetic și organic al operei fiecărui autor. Peisajul, grădina, natura moartă, compoziția simbolică, viziunea spirituală ne dezvăluie experiențele fundamentale pe care le are o întreagă generație în dorința ei de libertate sub autoritatea propriei conștiințe de creație”. Criticul de artă Oliv Mircea apreciază că „miezul de sens al viziunilor auctoriale pune în valoare străvechile sau mai noile experiențe ale eternului. Ieșirea din timp și înstăpânirea unui prezent continuu sunt nota pe care o scoate în evidență și criticul Dan Hăulică ca veritabil hermeneut al operei și ca „însoțitor” al autorilor: Vasile Gorduz, Paul Gherasim, Horia Bernea, Alexandru Antonescu, Gheorghe Berindei, Ștefan Bertalan, Sorin Dumitrescu, Constantin Flondor, Marin Gherasim, Gheorghe Ilea, Matei Lăzărescu, Marcel Lupșe, Christian Paraschiv, Doina Mihăilescu, Ion Nicodim, Paul Neagu, Simion Crăciun, Horea Paștina, George Mircea, Teodor Rusu, Mihai Sârbulescu, Ștefan Sevastre, Vasile Varga, Dacian Andoni, Silvia Radu”.

Programul zilei de 5 mai 2022, la Putna

Ora 10:00,Biserica Mănăstirii Putna

Slujba parastasului pentru Maica Benedicta-Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Dan Hăulică, Mircea Motrici și Carmen Veronica Steiciuc

Ora 11:30, Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul”

Vernisajul expoziției „ Durată românească: libertate și conștiință . In memoriam Dan Hăulică ”

Ora 13:30, Arhondaric „Visarion Puiu”, Mănăstirea Putna